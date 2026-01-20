Ya hay horario para el partido entre Xerez y UD Melilla del próximo 1 de febrero

La Federación Española de Fútbol ha anunciado el horario de la próxima jornada de Liga en el grupo IV de Segunda RFEF del encuentro que disputarán en Chapín Xerez CD y UD Melilla. El duelo, correspondiente a la jornada 21, se disputará el domingo 1 de febrero a partir de las 12 horas.

Será el segundo partido que los xerecistas disputan en casa en este horario, el anterior se disputó el pasado 14 de diciembre, coincidiendo con fechas navideñas, frente al filial del Málaga, el Atlético Malagueño. En aquella ocasión, los de Diego Galiano vencieron por la mínima.

El horario matinal se debe también a la recomendación que la Federación realiza a los clubes que se enfrentan al conjunto melillense, para que estos no tengan problema en regresar. Por esta razón, todos los partidos del Melilla a domicilio se han jugado este año a las 11.30 o a las 12 de la mañana.

Hay que recordar que ambos conjuntos empataron a un gol en el encuentro de ida disputado en el Álvarez Claros correspondiente a la jornada 5. En dicho partido, Abdelah adelantó a los locales en el minuto 60 de encuentro, y Mati Castillo igualó la contienda en tiempo de descuento.