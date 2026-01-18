Adrián Hernández: "Nos costó entrar, pero en la segunda parte hicimos méritos para ganar"

El técnico del Águilas, Adrián Hernández, mostró su satisfacción por el punto conseguido en Chapín, aunque reconoció que su equipo hizo "méritos suficientes" como para haber logrado un mayor botín. El entrenador murciano admitió que "en los primeros minutos nos ha costado entrar en el partido, y el Xerez ha estado mejor ubicados que nosotros y más a gusto. Además, nos hacían bastante daño a balón parado porque hemos estado muy atenazados y nos ha faltado mucha agresividad". Producto de esta situación, "han llegado las mejores ocasiones y el gol del Xerez. Quizás luego hemos mejorado, hemos subido un poco las líneas y todo se ha igualado un poco".

Hernández no ocultó que el mal inicio de su equipo "ha podido ser por todo lo que ha ocurrido, primero porque se ha empezado tarde, luego con el tema de los focos, y nos ha costado entrar", si bien es cierto que en la segunda mitad "hemos sido superiores, hemos mostrado más la cara que queríamos, pero eso también conllevaba dejar muchísimo espacio atrás, y que ellos pudieran hacer alguna contra y hacernos daño".

El entrenador del Águilas reconoció además que en los últimos minutos "hemos ido a pecho descubierto, aunque bueno, dentro de las condiciones del terreno de juego, creo que más o menos hemos estado bien. Logramos empatar y yo creo que ahí era cuando teníamos que tener un poco de estabilidad, de calma, de inteligencia, y se nos hubieran dado las posibilidades de hacer el segundo, pero no ha sido así, hemos vuelto a perder un poco el centro del campo y se ha equilibrado el partido en los últimos minutos, bajo mi punto de vista ahí está la clave".

El preparador murciano dijo claramente que "contento con el punto no me voy, pero bueno, también hay que ver que todo ha sido muy extraño hoy. No me voy superfeliz, pero tampoco me voy triste, pero reconozco que teníamos argumentos para poder ganar el partido".

Hernández explicó lo sucedido con el incidente que provocó el retraso del encuentro. "Cuando hemos llegado a las 4 de la tarde, una persona se ha abalanzado hacia nuestro entrenador de porteros, y bueno, en su afán de darle, pues le ha dado al fisioterapeuta, de hecho, hemos estado el partido sin fisioterapeuta. Se ha liado una buena, pero afortunadamente, la gente del Xerez y la policía lo han controlado".

Sobre la posibilidad de haber suspendido el encuentro, el técnico reconoció que "lo hemos estado meditando porque algunos jugadores se han quedado un poco conmocionados con lo ocurrido. Hemos estado hablando el director deportivo y yo y al final hemos decidido que si los jugadores estaban en condiciones de ir para adelante, jugábamos. Hemos hablado con los 2 o 3, que estaban un poquito más afectados, y ya está. Evidentemente, podríamos habernos negado a jugar porque más allá de lo federativo, como ha dicho la Policía, está lo legal, pero nosotros tampoco queríamos ahora otro viaje más y perder dinero en desplazamiento y demás. Los primeros que salíamos perdiendo éramos nosotros. Además, el estadio estaba precioso, con los niños disfrutando y por un hecho aislado, no podíamos negarnos a jugar. Como yo digo, tontos hay en todos lados".

Finalmente, habló del estado del terreno de juego. "El césped está impracticable, porque está muy blando, se ve que no lo han dejado el tiempo suficiente para que la hierba cuaje. Yo no soy jardinero, pero me gusta y conozco algo porque tengo familia que trabaja en el tema. Es una lástima porque cuando hay dos equipos que juegan, es complicado. Hoy estaba para los dos, porque somos dos equipos parecidos pero cuando el Xerez tenga que jugar con un equipo de la zona baja que no quiera jugar, le va a perjudicar".