Aguilar: "Para ganar al Xerez CD tendremos que hacer un partido casi perfecto"

La Deportiva Minera llega este domingo (18:00) a Chapín para plantar cara al Xerez CD después de romper una dinámica de cinco derrotas consecutivas y seis partidos sin ganar. En la 23ª jornada, Popy perdió su puesto al frente del plantel después de una racha en la que su equipo se mostró irregular y fue incapaz de retomarle el pulso a una competición que llegó a liderar. Pepe Aguilar ocupó el banquillo y las cosas, lejos de mejorar, empeoraron de inicio. A los dos compromisos sin vencer que llevaba el cuadro murciano con el anterior preparador se unieron cuatro derrotas seguidas más, Recreativo Granada, La Unión, Antoniano y Almería B, que colocaba al equipo en una posición incómoda. El domingo en casa ante el San Fernando rompieron la racha y se impusieron por 2-0.

El entrenador de la Minera respiró y también su plantel, que ha recuperado la sonrisa y ha vuelto a demostrar que no se le ha olvidado jugar bien al fútbol. "Después de las semanas que llevábamos sin ganar, romper la dinámica negativa ha significado un paso adelante, especialmente para cogerle el ritmo a la competición, para recuperar sensaciones y tener tres puntos más, fundamentales de cara a lo que nos queda por conseguir. Es importantísimo estar muy concentrados, muy activos y tener una gran tensión competitiva, que es lo que nos va a permitir cumplir con los objetivos a corto plazo. Ganar gusta, pero volver a hacerlo todavía satisface más y con esa intención afrontamos el partido en Chapín, un escenario muy chulo, un campo espectacular, ante un equipo con una propuesta muy clara y definida. Vamos a intentar encadenar dos triunfos consecutivos".

Aguilar, no obstante, admite que para llevarse los tres puntos de Chapín ante un rival que apura sus opciones de disputar el play-off tendrán que hacer "un partido casi perfecto, igual que la semana anterior, no conceder, no cometer errores, dejar la portería a cero, ponernos por delante en el marcador... En definitiva, tener mucha personalidad, confianza, seguridad en lo que vamos a hacer y gestionar muy bien los momentos cuando tengamos el balón".

Bajo su punto de vista, el Xerez CD es "un equipo muy intenso, competitivo, práctico, que aprieta muy bien. Tenemos claro lo que pretendemos y, como siempre, el equipo que esté más acertado en las áreas y sea más efectivo se llevará los puntos. Vamos a intentar generar fútbol, ocasiones y ser efectivos. A partir de ahí, tenemos que ser ambiciosos e ir a por el partido, queremos resolver esta situación cuanto antes, pero partiendo de la base que debemos ser un equipo muy competitivo".