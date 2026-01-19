El Águilas FC condena la agresión sufrida por uno de los miembros de su cuerpo técnico

El Águilas Fútbol Club ha emitido un comunicado en relación al incidente ocurrido ayer en el estadio Chapín momentos antes de comenzar el partido ante el Xerez CD. El club murciano condena "rotundamente la agresión sufrida por Sergio López, nutricionista y fisioterapeuta de la entidad, por parte de un supuesto miembro de Seguridad del Xerez Club Deportivo y ante la presencia de numerosos testigos, entre ellos agentes de Policía".

El club aguilense ha reconocido que "nuestro compañero se encuentra bien, a pesar de que ha tenido ser sometido a diferentes pruebas para determinar el alcance de las lesiones en su mandíbula. Como no puede ser de otra manera, se presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades. De igual manera, el Águilas Fútbol club quiere aclarar que, a pesar de las circunstancias, la predisposición para jugar el partido ha sido plena".

Por último, declara que "el problema se limita única y exclusivamente al autor de la agresión y no al Xerez Club Deportivo como entidad. El Águilas Fútbol Club, por último, rechaza de manera contundente y rotunda todo tipo de violencia y quiere recordar que el fútbol en particular, y el deporte en general, han de ser entendidos como instrumentos de entretenimiento y cohesión social y nunca como el germen de actitudes de este tipo".