Una agresión al fisioterapeuta del Águilas motivó el retraso de 45 minutos

El Xerez CD - Águilas, duelo por el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF, comenzó con 45 minutos de retraso, a las 18:45 en lugar de a las 18:00 como estaba anunciado y previsto. El Xerez CD emitió un comunicado inicial en el que anunciaba que el partido comenzaría una hora más tarde, aunque sin explicar los motivos. Posteriormente, en un segundo señalaba la hora de comienzo para las 18:45, igualmente sin dar las razones del acumulado.

Ha habido que esperar el acta del colegiado Ángel Caro Mogío, quien refleja una agresión al fisioterapeuta del Águilas, presuntamente provocada por un miembro de seguridad del Xerez CD. El Águilas, en un primer momento, se negaba a disputar el encuentro argumentando que los jugadores no se encontraban anímicamente en condiciones tras haber presenciado el episodio e igualmente por carecer de fisio. El club azulino puso a disposición del murciano uno de sus fisioterapeutas y el Coordinador de Seguridad garantizaba la misma, por lo que el partido comenzó con 45 minutos de retraso.

El acta del colegiado dice íntegramente: "Previo al inicio del encuentro, estando el equipo arbitral en las instalaciones del estadio, el segundo entrenador del equipo visitante nos comunica que durante el descenso del autobús de su equipo, su fisioterapeuta, Sergio López, habría sufrido una presunta agresión por parte de un miembro de seguridad del club local. Se adjunta al acta el parte médico facilitado por el club visitante.

Como consecuencia de este suceso, la expedicióbn visitante se negó a acceder a los vestuarios, permaneciendo en las inmediaciones del terreno de juego y alegando temor por su integridad física al alegar que el presunto agresor (estaba) en el interior de las instalaciones. Aco seguido, se personaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una ambulancia, que procedió al traslado del fisioterapeuta al centro hospitalario.

El partido estuvo parado 11 minutos por un apagón. / Miguel Ángel González

Posteriormente, nos reunimos contando con la presencia del equipo arbitral, delegado federativo, los delegados de ambos clubes y el Coordinador de Seguridad (responsable de la UPR). En dicha reunión, el delegado visitante comunica la negativa inicial de su equiop a disputar el encuentro, alegando el estado anímico. Ante esta situación, el club local puso a disposición del equipo rival a uno de sus fisioterapeutas. Asimismo, el Coordinador de Seguridad garantizó plenamente la seguridad de todos los participantes para la celebración del encuentro.

Finalmente, tras valorar la situación y las garantías ofrecidas, el director deportivo del Águilas comunicó la decisión de disputar el partido. De mutuo acuerdo entre todas las partes, se estableció las 18:45 como nueva hora de inicio para permitir realizar los ejercicios de calentamiento reglamentarios".

Apagón

Por otro lado, una vez iniciado el partido, se tuvo que detener en el minuto 6.30 durante 11 minutos debido a que el estadio "sufrió un apagón en una de la zonas que alumbrada el terreno de juego dificultando así la práctica del fútbol debido a la poca visibilidad. Tras 11 minutos detenido el juego, pudo ser reanudado sin ninguna otra incidencias", refleja el acta.