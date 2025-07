Ángel de la Calzada: "El Xerez no llama a la puerta todos los veranos, había que subirse al tren"

Ángel de la Calzada fue el primer fichaje del Xerez CD para la temporada 25/26 aunque por temas contractuales no se pudo hacer oficial su refuerzo hasta el 1 de julio, cuando acababa su vinculación con el San Fernando. El meta está más que contrastado en Segunda RFEF e incluso en superior categoría y llega al Deportivo, en teoría, para ser titular en el equipo de Diego Galiano. "Es un portero con una experiencia máxima. El año pasado estuvo en el San Fernando, no tuvo mucha suerte con respecto a los resultados, pero todo el mundo vio que si hay alguien que se salvaba de aquella plantilla es él, porque más de lo que hizo no podía hacer. Creo que llega para hacer más fuerte la portería junto con Antonio Santos", sentenciaba Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo de la entidad, que cree que la portería está "más que cubierta. Creo que con su experiencia y con el equipo que tenemos vamos a conseguir los objetivos que queremos".

De la Calzada fue de los primeros en confiar en el proyecto del Xerez CD 25/26 y confiesa que el acuerdo "fue bastante rápido. Como comentaba el presi, por temas contractuales no se pudo hacer oficial y cerrarse hasta hace algunas semanas, pero bueno, la decisión al final, cuando te llaman al club, la historia del Xerez, yo creo que es bastante fácil. Algunas personas llegadas a mí me decían que esperase, que aguantase en el mercado, pero yo sé que suena tópico, pero yo lo tenía claro. Al final, yo creo que el Xerez no llama a tu puerta todos los veranos y cuando lo hace, creo que es un tren que es difícil dejar pasar".

Llega del San Fernado, donde "teníamos una plantilla, como todos sabéis, hecha para cotas mucho mayores que luego no se consiguieron, por desgracia. Me gustaría aprovechar también para mandar un mensaje a la afición de San Fernando, que como sabéis está pasando por un mal momento y bueno, desde aquí me gustaría mandar ese mensaje de apoyo. Y en ese aspecto sí me gustaría tener los pies en el suelo después de la temporada que vengo de vivir allí en San Fernando, pero evidentemente cuando llegas aquí y ves a los compañeros y la plantilla que se ha hecho y el esfuerzo que se ha hecho desde todas las instancias del club para que sea un año ilusionante, la verdad que todo te invita a ser optimista y creo que se puede pelear por todo. Somos el Xerez y tanto por club como por historia, incluso este año, por qué no decirlo, por plantilla también y por el esfuerzo que se ha hecho, pues creo que tenemos que jugar cada partido sin miedo al rival que venga".

Chapín, a juicio de De la Calzada, debe ser "una baza con la que jugar a nuestro favor. La afición de este club, aunque soy nuevo, es de sobra conocida tanto para los que ya estaban aquí como para los que llegamos de fuera y creo que es la principal baza que tenemos que usar en los partidos como local para sumar de tres en tres" y al ser de los más veteranos considera que "cuando vengan maldadas, que tengamos ese punto de mesura, esa tranquilidad y que transmitamos a la gente más joven que la temporada es muy larga, la liga es regular y que hay que mantener la calma. Es una temporada que puede invitar a la ilusión".

Por último, con respecto a su compañero Antonio Santos comentaba que "es un portero excelente, trabaja además en el día a día espectacular y lo poco que lo llevo conociendo estas dos semanas, como persona también se nota que es de una calidad máxima, entonces, todo invita a que creo que podamos disfrutar los dos este año, podamos ser buenos compañeros y al final estamos los dos aquí para ayudar al Xerez y aspirar a cotas altas, a partir de ahí, el míster decidirá y los dos pelearemos por jugar, evidentemente".