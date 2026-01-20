Ángel Mancheño, primera baja en el Xerez CD en el mercado invernal

El Xerez CD ha anunciado la baja del lateral Ángel Mancheño, con el que se llevaba negociando desde la pasada semana la rescisión de contrato. El futbolista nazareno apenas ha contado para Diego Galiano en esta primera fase del campeonato, de ahí que se planteara su salida en busca de nuevos retos.

Mancheño, que tenía ficha sub'23, ha disputado solamente dos partidos oficiales, uno en Liga y otro en Copa, jugando un total de 47 minutos con la elástica xerecista. El lateral derecho firmó este verano procedente del Ceuta B, donde el pasado año cuajó una buena campaña. Sin embargo, en el Deportivo no ha encontrado esa continuidad que buscaba.

El Xerez CD, a través de un comunicado, ha agradecido "los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales".

En principio, su futuro parece estar en La Línea, según han apuntado algunas informaciones recientes. La presencia de Miguel Ángel Rondán en el club balono y su pasado en el club albinegro, donde ya jugó hace dos temporadas, invitan a pensar que podría ser su próximo destino.

El defensa se convierte en la primera salida oficial del cuadro xerecista en este mercado invernal, donde de momento ha incorporado únicamente al sanluqueño Zeki. A día de hoy, el club negocia también la marcha del portero Santos, que dejaría la plaza senior que debe ocupar Zeki.

La próxima salida será la del centrocampista Manu de la Lama, que en estos momentos también se encuentra en conversaciones con el club para abandonar la entidad en busca de minutos, toda vez que, como ha ocurrido con Mancheño, su concurso con el equipo ha sido nulo, pues no ha jugado ni un solo minuto en Liga y diez minutos en el partido de Copa ante el Molinense.