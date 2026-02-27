Los antecedentes del Xerez CD-Yeclano, a favor de los locales

A lo largo de la historia, los enfrentamientos entre Xerez CD y Yeclano Deportivo apenas se restringen a dos, ambos ocurridos en Segunda División B en la década de los noventa, encuentros que se saldaron a favor de los xerecistas.

El primero de ellos se disputó e Chapín en la temporada 94/95, concretamente el 12 de marzo de 1995, y se saldó con triunfo azulino por la mínima. El cuadro local, entrenado en aquel momento por el técnico sevillano José Ángel Moreno, llegaba al enfrentamiento tras tres meses sin ganar en su feudo y en una situación complicada. Sin embargo, el cuadro jerezano pudo acabar entonces con la mala racha, imponiéndose por 1-0 gracias a un tanto del fino interior vasco Jorge Múgica. En el partido, que fue muy igualado, destacó el la actuación del meta local Juan Miguel Sanromán, que con tres paradas importantes evitó otro marcador.

La segunda vez que se vieron las caras estos dos clubes fue al año siguiente, en la temporada 95/96. El encuentro se jugó también en Chapín el 10 de diciembre de 1995 y finalizó con otra victoria xerecista, esta vez por 2-1.

Con Chus Pereda en el banquillo y con un equipo hecho para ascender pero que nunca logró encontrar una regularidad, los locales se adelantaron por medio de Manolo Chumilla, respondiendo el Yeclano gracias a un cabezazo de Parra. Finalmente, el Búfalo Crespín daba la victoria al cuadro xerecista, que jugó en superioridad numérica desde el minuto 10 de la segunda parte.