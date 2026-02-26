Un árbitro conquense para el Xerez CD-Yeclano

El colegiado Carlos Castell Orozco ha sido designado para dirigir el encuentro, correspondiente a la jornada 25, que el próximo domingo a partir de las 18 horas en Chapín enfrente al Xerez CD y al Yeclano. El árbitro, adscrito al colegio castellano manchego, tiene 26 años y ha dirigido esta temporada un total de nueve partidos, de ellos 4 han sido a encuentros del grupo IV.

En concreto, ha pitado el partido de la jornada 11 entre La Unión y Real Jaén, que acabó con 2-0; el Lorca - Atlético Malagueño de la jornada 13, que terminó con 2-1; el Mellilla - Recreativo de Huelva (0-0) de la jornada 16; y La Unión, 1-Águilas 3, de la jornada 23.

En estos nueve encuentros arbitrados Castell Orozco ha tenido una media de 5,7 amarillas por partido, y 4 rojas en total.

Será la primera vez que arbitre a Xerez CD y Yeclano, ya que el pasado año, el primero en 2ª RFEF del colegiado, en los 14 partidos que dirigió, no lo hizo nunca a ninguno de los dos.