El mensaje de Mati Castillo a la afición del Xerez CD

Mati Castillo es, a pesar de su condición de extremo, el máximo artillero del Xerez CD con 5 tantos, empatado en la faceta goleadora con Nané en un equipo que no es precisamente un dechado ofensivo: hasta 12 escuadras han marcado más tantos que los de Diego Galiano. El atacante azulino, que de inicio, y al igual que en Lebrija, se quedó en el banquillo contra la Minera, se muestra convencido de que el equipo va a salir del bache ganando este próximo domingo al Yeclano y afirma que con 30 puntos por delante por jugar, hay tiempo de sobra para regresar a puestos de play-off, zona que el Deportivo abandonaba la pasada jornada después de 11 fechas entre los cinco primeros por un mal mes de febrero.

El cántabro intenta encontrarle una explicación al mal momento del equipo y apunta que "todos los equipos pasan una racha mala durante la temporada. Nos está tocando a nosotros ahora, somos conscientes, y estamos tranquilos porque la vamos a cortar cuanto antes, la vamos a cortar este fin de semana. Vamos a sumar de tres en Chapin y se la vamos a dedicar a nuestra gente". Asi de confiado se muestra.

El Deportivo afronta dos partidos seguidos en Chapín -Yeclano y Recre- y Castillo señala que jugar en casa "es un plus, porque jugar con nuestra gente es casi jugar con 12. Y sí, son muy importantes, pero precisamente nos centramos en el primero, que es en el Yeclano, y luego la semana siguiente prepararemos el partido contra el Recre".

Además, hay otro dato revelador: de los diez partidos que restan para acabar la temporada, siete son en Chapín: seis como local y el visitante frente al Xerez DFC: "Tenemos que hacer que sea un fortín, intentar sacar los máximos puntos posibles. Confiamos en nosotros mismos y estamos tranquilos porque va a llegar, porque vamos a sumar de tres y porque el equipo está bien". Es el mensaje que Mati Castillo quiere enviar a la afición: "Tranquilidad, queremos cortar esta racha este fin de semana y estamos confiados y tranquilos porque, lo que te digo, el equipo entrena bien, compite y esta semana vamos a sumar de tres".

Llega el Yeclano, precisamente contra los murcianos Mati hizo uno de los mejores partidos de la temporada y ahora está con ganas tras quedarse de inicio en el banquillo frente a la Minera: "Estoy a disposición del míster en cualquier momento de partido o campo, voy a darlo todo. Decidió la semana anterior que saliese del banquillo y yo lo respeto, estoy tranquilo, estoy entrenando bien y exigiéndome al máximo para cuando el míster me necesite y ayudar al equipo".

Máximo goleador del equipo junto a Nané, quiere más: "Creo que 5 goles para un extremo en la altura que vamos de temporada no está mal, pero soy exigente, quiero más. No me pongo nunca una cifra ni un número, pero soy muy exigente conmigo mismo, no me gusta conformarme y quiero seguir sumando y poder ayudar al equipo en lo que sea posible".

Y aunque el equipo haya abandonado zona de play-off, apunta: "Quedan 10 partidos todavía, seis en Chapín, en casa, quedan 30 puntos en juego, no está nada dicho, nada decidido. Trabajamos día a día y tampoco miramos la clasificación, porque aquí en esta liga ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos partidos, te metes abajo, entonces tenemos que estar tranquilos, trabajar día a día y los resultados llegarán. Es una liga muy complicada, creo que es el grupo más competitivo de toda España, somos conscientes de ello y por eso nos exigimos el día a día para intentar conseguir los tres puntos cada semana".