Árbitro de Jaén para el Xerez CD - Recreativo de Huelva

La RFEF ha designado al jiennense Alejandro Noguera Moreno como árbitro para el encuentro que el próximo domingo jugarán en Chapín el Xerez CD y el Recreativo de Huelva, un duelo en el que los dos equipos están separados por dos puntos en la clasificación, con el xerecista en la cuarta plaza y los onubenses en la segunda y a dos unidades del líder Águilas. El partido, además, ha levantado una gran expectación, el club azulino ha facilitado 4.000 entradas para la afición 'choquera' y la respuesta está siendo espectacular, por lo que se espera una gran entrada en Chapín a pesar de que la entidad ha declarado el partido como medio día del club y los socios tienen que pasar por taquilla.

Será la primrea vez que Alejandro Noguera Moreno pite tanto al Xerez CD como al Recreativo de Huelva. El colegiado ha dirigido esta temporada un total de diez encuentros, tres de ellos en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Pitó el Melilla-Deportiva Minera de la tercera jornada, encuentro que acabó con empate a dos. En ese encuentro, Noguera Moreno expulsó al local Abdel Lah en el minuto 55 con roja directa con el partido 2-0 para los locales. La Minera aprovechó su superioridad en la segunda para igualar la contienda.

También dirigía el Atlético Antoniano - Atlético Malagueño de la quinta jornada de liga disputado en Lebrija y con 2-1 para los de Lolo Rosano. En ese partido sólo mostraba cuatro cartulinas amarillas. Por último, impartió justicia en el derbi entre el Lorca y el UCAM Murcia, encuentro que acabó con 2-0 para los de Sebas López. Igualmente, sólo tuvo que tirar de amonestaciones en cuatro ocasiones, tres para el equipo local y una en los visitantes.

En los diez partidos que ha dirigido esta temporada, seis han caído del lado local, además de cuatro empates, sin triunfos visitantes. Su media de amarillas es de cinco por partido y sólo ha expulsado a dos jugadores esta temporada.