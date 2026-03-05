El Xerez CD prepara el derbi regional ante el Recre sin Chacartegui

Dos partidos ha durado como titular Felipe Chacartegui tras reaparecer hace un par de semanas en Llano del Beal frente a la Deportiva Minera. El lateral izquierdo del Xerez CD ha recaído una vez más de la fascitis plantar que le está llevando por la calle de la amargura esta campaña. Tras jugar los 90 minutos contra el equipo que entrena Checa, el defensa isleño repitió en el once inicial contra el Yeclano Deportivo, pero Diego Galiano lo sustituía en el descanso y luego en la rueda de prensa posterior al encuentro decía que esta semana hablaría con el futbolista.

Chacartegui lleva arrastrando problemas físicos desde el pasado mes de octubre. Fue titular en las nueve primeras jornadas jugando al completo los ocho primeros encuentros, pero en Linares tuvo que ser sustituido debido a los problemas que venía arrastrando en la planta del pie. Se perdió tres encuentros (La Unión, Lorca y Yeclano), para reaparecer en la 13ª jornada contra el Real Jaén. Completó cuatro encuentros y jugó más de 70 minutos en los otros dos sumando seis nuevas titularidades, pero de nuevo se veía obligado a parar, perdiéndose cinco encuentros más: Águilas, Antoniano, Melilla, Estepona y Linares Deportivo.

El futbolista ha estado realizando trabajo específico en el gimnasio del Pedro Garrido y ha saltado al terreno de juego a pocos minutos del final del entrenamiento para realizar carrera continua.

Posible once

El conjunto azulino se ha ejercitado este jueves en el campo Pedro Garrido en un intenso entrenamiento donde el técnico no ha dado pistas del posible once titular que jugará este domingo en Chapín frente al Recreativo de Huelva. Con la baja de Mati Castillo por sanción y la ya referida de Chacartegui, Galiano se verá obligado a realizar dos cambios con respecto al equipo que saltó de inicio contra el Yeclano. Todo apunta a que Josete regresará al centro de la defensa y Ricky al lateral izquierdo. Para sustituir a Mati, el técnico tiene varias opciones: la primera, pasar a Guille Campos al lateral derecho y adelantar a Javi Rodríguez. Una alternativa menos conservadora implica la presencia de Javi o Guille en el lateral y optar por Zelu o incluso Franco en el costado derecho.

También se ha podido ver por el Pedro Garrido a Jaime López. El centrocampista fue operado hace unos días de la afectación del menisco externo de una de sus rodillas y ya realiza trabajo específico en el gimnasio de la instalación deportiva para encaminar su recuperación. La lesión del sevillano no es de larga duración, por lo que el club no le puede dar la baja para tramitar el alta de Fali, quien por cierto ha estado en el Pedro Garrido, pero no ha entrenado con el equipo.