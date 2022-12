La 'armada' del XCD brilla con la andaluza de leyendas

La selección andaluza de leyendas cumplió con las expectativas en el Estadio Power House de los Juegos Mediterráneos. Los pupilos de Martín Doblado, con nada más y nada menos que nueve exjugadores del Xerez CD en sus filas finalmente, golearon por 1-4 a un combinado de veteranos de la UD Almería en un amistoso que servía como homenaje a José Ortiz, excapitán del conjunto rojiblanco, y que tenía carácter benéfico. La recaudación del encuentro será destinado a la Asociación Argar para niños con cáncer.

Con más de tres mil personas en las gradas, el conjunto andaluz se impuso con autoridad en un partido entretenido, en el que los futbolistas demostraron que eso de jugar no se olvida con la edad aunque no acompañe el físico. Antoñito no ha perdido su duende y anotó dos goles, Isidoro hizo otro y el también ex xerecista Bodipo el cuarto. El homenajeado Ortiz hizo la diana del honor de su equipo al transformar un penalti.

En el once inicial salieron Calatayud, Redondo, Mendoza, Varela, Antoñito, Pedro Carrión, Capi, Diego Capel, Rafa Fernández y Jose Serrano y luego, Campano, Lolo, Bodipo, Aranda, Isidoro, Manu Sánchez, Gaspar y Marco Navas.

La convocatoria de las Leyendas del Almería/amigos de Ortiz Bernal estuvo compuesta por Valerio, Manolo Gaspar, Sena, Chico Flores, Kalu Uche, Crusat, el jerezano Luna, Ortiz Bernal, Rubén, Olivares y Mané (once inicial), junto a Ricardo, Armindo, Edu Fenoy, Ortega, Pía, Ismael, Gorri, Juanlu, Jaime, Esteban Navarro, Juanma Ortiz, Jorge Peralta, Juanito, David Rojas y Álex Hita. En el banquillo Juan Martínez Casuco, otro ex azulino.