Arzu y la asignatura pendiente de su Recreativo de Huelva

Arzu, técnico del Recreativo de Huelva, asegura que su equipo llega "muy reforzado" al partido de este domingo en Chapín contra el Xerez CD después de sumar 11 encuentros sin perder y la última victoria en el Colombino frente a la Deportiva Minera. El entrenador de los onubenses afirma que, a falta de nueve jornadas, "todavía no son finales, pero sí son partidos muy importantes".

Con un gran ambiente de fútbol como en las mejores épocas, el Recre estará arropado por unos dos mil aficionados para tratar de ganar a domicilio tras tres salidas consecutivas saldadas con empates: "Es una asignatura pendiente, pero al final todo suma y todo resta", dándole valor a esos empates porque "hay que valorar con quién empatas y con quién ganas. Más allá de los datos generales, es verdad que estamos empatando bastante fuera de casa, pero no es lo mismo empatar con el Águilas que haber empatado con un equipo que estuviera en la zona baja de la clasificación", insistió.

El técnico tiene una consigna clara: "Queremos que nuestro equipo salga muy concentrado, que es lo ideal. Además, intento ponerme en la piel del entrenador contrario para anticipar qué puede hacer con las bajas que tiene. En este caso, las de Chacartegui y Jaime, que en el centro del campo le daban bastante estabilidad, y también la de Mati Castillo en la banda derecha, que es un jugador muy importante y determinante, porque además ha aportado goles. En base a todo eso intentamos tener una idea de lo que pueden plantear, y es algo que estamos trabajando durante la semana".

Arzu recupera jugadores, Pepe Mena cumplió sanción y Javi Castellano entrará en la convocatoria. El entrenador sevillano reconoce que es "un bendito problema tener que elegir entre tantos buenos jugadores" y dice que "sé que algunos se van a mosquear, pero esto es fútbol y habrá momentos en los que no puedan jugar todos a la vez y todos tenemos en mente jugadores de mucha clase, pero lo primero siempre es el equipo y el bloque. Hay mucha competencia, pero tengo bastante clara la idea de lo que queremos hacer y ahora solo falta encajar las piezas. Le daremos todavía algunas vueltas para terminar de diseñar lo que queremos y decidir con quién queremos llevarlo a cabo allí en Jerez".