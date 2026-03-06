Galiano: "El partido contra el Recre es la primera de las nueve finales que nos quedan"

Diego Galiano está convencido de que el Xerez CD estará a la altura en el derbi regional contra el Recreativo de Huelva y que los tres puntos se quedarán en Chapín. El entrenador azulino le empieza a dar mucha importancia al golaveraje particular -el Deportivo ganó 1-2 en el Nuevo Colomnbino-, pero no firma el empate y asegura que su equipo saldrá a ganar a un rival que atraviesa un momento dulce y que ha escalado hasta la segunda posición a dos puntos del liderato. Se espera un ambientazo en Chapín con más de dos mil recreativistas en Fondo Norte y Galiano pide a la afición que se haga notar en el Estadio: "El primer gol lo meterá el equipo con la ayuda de los nuestros".

Pregunta.Diego, se presenta un auténtico partidaz, en juego la segunda plaza y un gran ambiente en Chapín.

Respuesta.Es un partido muy bonito para los aficionados, para el fútbol en general, por la historia de ambos clubes y sabemos que ahora mismo llega la recta final de Liga y es donde empieza a decidirse todo. Sabemos que es una final como las nueve que nos quedan, pero esta es la primera y por ello es la más importante e iremos con todo a por el partido. Creo que el equipo está bien, estamos trabajando bien y creo que vamos a hacer un partido bueno.

P.¿Al Recre le vale el empate y al Xerez CD sólo la victoria?

R.No, yo creo que no. Yo creo que ganar es para nosotros muy importante, el empate quizás no valga tanto, más que a nosotros de momento sí les vale. También estamos con el golaveraje particular, que nosotros ahí ganamos y no lo queremos perder porque en esta Liga tan igualada en cualquier momento esto puede decidir una entrada en play-off, un primer puesto o quedarte fuera de algún objetivo. Sabemos que es complicado, que es un rival muy fuerte y que está en un buen momento desde que llegó Arzu, el Recre está en un nivel de juego y de resultados enormes y sabemos que va a ser muy difícil. Pero jugamos en nuestro campo, estamos sacando buenos resultados y esperemos que el domingo sea igual.

P.¿Cómo se le puede ganar a este Recre que está tan fuerte?

R.Intentando ser valientes, mostrando cómo somos nosotros, ir a por todas, no tener complejos ninguno. Sabemos que el rival de enfrente tiene muchísimas cosas buenas, nosotros también las tenemos. Intentar que nuestras cosas buenas salgan adelante y hacer un partido donde compitamos bien y que ellos no se sientan cómodos.

P.¿Es un partido de más de tres puntos? Un triunfo os coloca segundos.

R.Bueno, es que a lo mejor se gana y eres segundo una semana y a la siguiente empatas o pierdes y otra vez vas por abajo, está todo muy igualado. Hay que ganar puntos, hay que sumar, hay que estar ahí metido en la pelea porque yo creo que en las tres últimas jornadas empezará a decidirse todo, pero todo lo que sea sumar, todo lo que sea ganar ahora te va a dar un colchón que a lo mejor en estas dos o tres semanas lo puedas utilizar, pero no hay que pensar a largo plazo, hay que pensar en esta final, es un partido muy bonito para nuestra afición, para nosotros, para el fútbol en general y que los puntos se queden en casa y que nosotros seamos firmes en nuestro campo, para nosotros es muy importante.

P.Es un partido con sabor a clásico.

R.Es un clásico por la historia que tienen ambos clubes, por el momento en el que se encuentran ahora mismo los dos dentro de la categoría y por el crecimiento que, especialmente nosotros, estamos teniendo a nivel de club. Creo que es un momento para que nuestra gente se vuelva a mostrar otra vez como somos, un campo con mucha gente, que estemos unidos con el equipo, que vayamos a muerte, que vayamos al campo a ganar y que nos lleven en volandas. El domingo nos va a hacer falta.

P.Vienen más de dos mil aficionados del Recre.

R.También fuimos nosotros más de mil allí en la primera vuelta y parecía que el campo era nuestro. Eso es lo ideal, es lo que quiere todo el mundo, tener a la afición que tuvimos el día del Recre o del derbi contra el Xerez DFC en casa, fue una maravilla y nos llevaron en volanas. Creo que ellos (la afición) son lo más importante que nosotros tenemos como equipo.

P.¿El primer gol lo tiene que meter el equipo o lo mete la afición?

R.Lo meterá el equipo, pero con la ayuda de la afición. La gente cuando va al campo aprieta, , anima, canta y los que están abajo lo notan y los rivales lo sufren.

P.¿Qué es lo que más te preocupa de este Recre?

R.Técnicamente, de tres cuartos de campo hacia arriba tiene gente que marca muchísima diferencia, no necesitan grandes cosas para hacer gol, tienen mucha pegada, hacen cosas de jugadores de lo que son, de superior categoría, pero intentaremos estar bien a nivel defensivo y hacerles daño también. Ha mejorado mucho con Arzu, el equipo ha cambiado mucho tanto con balón como sin él. Cuando tiene el balón lo vende caro y cuando no lo tiene defiende bien y encaja pocos goles. Esperemos que sea un partido disputado, igualado donde nosotros tengamos opciones de llevárnoslo y que los puntos se queden aquí.

P.Se necesita la mejor versión del equipo, que últimamente no está del todo fino.

R.Es cierto que llevamos un tiempo que quizás con balón no estamos muy brillantes, pero por ejemplo el partido del otro día a nivel de ritmo, de no dejar jugar, de estar en campo contrario, de que no nos pase lo que nos estaba pasando en las segundas partes cuando íbamos ganando y el equipo esperaba atrás no pasó. El otro día después del 1-0 quiso buscar el segundo. Esperamos estar con balón un poquito más lúcido que el otro día, que veníamos de tres partidos sin ganar y quizás esa inquietud pesa un poco. Esto es otro partido, esto es una final y creo que la gente lo sabe, están mentalizados, están ilusionados y creo que vamos a hacer un buen partido

P.La baja de Mati es importante. Aquella amarilla cuando marcó contra el Malagueño le impide ahora jugar contra el Recre.

R.Es un jugador que venía haciéndolo bien. Estas son las cosas que yo les recalco a ellos, que las tarjetas tienen que ser instrumentos que hagan falta para beneficiar al juego. Son cosas de los chavales, que muchas veces tienen sus cosillas y al final le llega la quinta amarilla en un partido que a él le encantaría jugar y se tiene que aguantar como nos aguantamos todos. Esperemos que el que salga por él dé el mismo nivel o mejor para que cuando cumpla la sanción tenga complicado vuelta al once