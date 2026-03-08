Arzu: "El Xerez CD ha sido superior, ha tenido dos marchas más"

Arzu, técnico del Recreativo, reconoció la justa victoria azulina. “El Xerez CD ha sido superior y hay que felicitarlo por el despliegue de intensidad y por esas dos marchas más que han tenido durante el partido”.

“Nosotros no hemos estado bien”, continuó. “Ha habido una diferencia muy grande en los primeros 25 minutos, donde ellos han presionado muy bien hombre a hombre. Nos han ido eliminando para que el futbolista no se sintiera cómodo, no hemos sido ganadores de duelos y nuestra línea defensiva ha tenido muchas dificultades porque no le ha llegado demasiado filtrado desde el centro del campo. Ellos han sabido encontrar a sus hombres más alejados”.

El sevillano admitió que durante un momento “hubo un conato de mejora, pero no ha sido suficiente, ni siquiera con un jugador más en el centro del campo. Nos ha costado muchísimo generar posesiones y ni con dos puntas hemos encontrado situaciones de centros”.

Finalmente, sobre la situación en la tabla señaló que "esto va a ser un constante vaivén de equipos alternando posiciones porque hay mucha igualdad. Habrá que demostrar, en cuanto a resultados, que somos solventes. Veo a equipos muy fuertes y hay un grupo en la parte de arriba con niveles muy parejos”.