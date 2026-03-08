Diego Galiano: "Hemos sido valientes y todos se han puesto al servicio del equipo"

Diego Galiano compareció en sala de prensa satisfecho con el resultado y el trabajo de su equipo dentro del terreno de juego. El técnico azulino reconoció que “hemos visto un partido muy bonito, muy competido, donde el equipo ha estado a muy buen nivel, tanto con balón como sin él. Hemos generado situaciones de peligro, nos han generado poco, hemos sido valientes y me marcho muy contentos por el resultado”.

El entrenador del Xerez CD lamentó, no obstante, “no haber sentenciado el partido con las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, el fútbol es muchas veces así. Me toca felicitar a mis jugadores y me toca felicitar a la afición que hoy ha sido de admirar, sobre todo cómo se han metido en el partido del minuto uno, han venido a ganar, a sumar y bueno, estamos encantados. Creo que ha sido un día de fiesta para todos, un día de mucho trabajo y bueno, me voy feliz por los puntos que se quedan aquí en casa”.

Galiano insistió en la valentía de los suyos a la hora de afrontar el encuentro “y ha buscado y ha peleado para lograr la victoria. El partido de del Xerez ha sido muy intenso en muchos momentos, hemos tenido balón, hemos tenido criterio, hemos generado situaciones de peligro... Como entrenador me voy contento porque creo que mi equipo tiene potencial para eso, para ser valiente y para apretar arriba. Además, estamos muy bien físicamente, tenemos jugadores que ganan duelos, somos verticales, y eso lo hemos conseguido cambiar en estas dos semanas”.

El preparador azulino admitió que una vez más costó ganar, “pero esto es Segunda RFEF, esto es así, no hay que racanear esfuerzo, hay que trabajar, hay que estar ordenados, hay que hacer las cosas bien y hay que ser muy sacrificado y creo que el equipo eso lo está haciendo. Porque luego aparte, esta plantilla tiene talento, con jugadores que son capaces de cambiarte el partido. De cualquier manera, hay que tener claro que cuando estamos sin balón, nos tenemos que poner a servicio el equipo como el equipo ha hecho hoy”.

Galiano valoró la victoria, pero no quiso darle mayor trascendencia. “Para mí, personalmente, hemos conseguido tres puntos, aunque conseguimos ganarles el gol-average. Lo que quiero trasladar es que nosotros tenemos que venir todos los domingos como ha venido el equipo hoy, a ganar, y el domingo que viene igual, y el otro, igual. Nos tiene que dar igual el rival que venga, si el campo está como ha estado hoy, si la gente está enchufada como ha estado desde el minuto uno, como ocurrió también en el derbi, el equipo lo nota”.

El técnico agradeció el ánimo de su afición “porque ha hecho que los jugadores se crezcan y den su mejor versión. Lo mismo que el otro día me tocó decir algo sobre un pequeño sector con los pitos, hoy felicito a la afición de Jerez, porque mi afición ha venido a ganar”.

Finalmente, sobre la lesión de Franco Junior, Galiano fue prudente. “A ver, no quiero comentar, el cuerpo médico cree que puede ser una cosa gorda, pero vamos a esperar. Es una lástima porque es un chaval que venía trabajando muy bien, que le llega la oportunidad en un partido como este y es mala suerte, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y esperemos que sea la de la menor gravedad posible y que lo veamos pronto con nosotros. Y si es algo más grave intentaremos darle todo nuestro apoyo y que se recupere lo mejor posible”.