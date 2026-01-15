La Balona negocia con Ángel Mancheño para reforzar el lateral derecho

Ángel Mancheño, en el transcurso de un calentamiento antes de un partido con el Xerez Deportivo

La Real Balompédica Linense ha comenzado a negociar con el lateral azulino Ángel Mancheño, según informa el periódico Europa Sur. El defensa sevillano sub’23 llegó al Xerez este verano procedente del Ceuta B pero apenas ha disputado minutos a las órdenes de Diego Galiano.

Miguel Ángel Rondán, director deportivo linense, conoce bien al futbolista y ha avalado su llegada al Municipal de la Línea, que busca, tras la grave lesión de Rubén Olea, un lateral de garantías.

Además, Mancheño conoce bien la casa, pues ya jugó en la Balona en la temporada 2023/24 cuando disputó 19 partidos, diez de ellos como titular en Segunda Federación.

De momento, según avanza Europa Sur, las posturas no están muy lejanas, por lo que su llegada al conjunto que entrena David Sánchez podría concretarse en los próximos días.