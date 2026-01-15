El Xerez CD negocia la llegada del mediocentro sub'23 David Conejero

El mediocentro David Conejero puede convertirse en el primer refuerzo del Xerez CD en este mercado invernal. Según avanza el periodista Ángel García (Cazurreando) y tras ser confirmada la noticia por este medio, el futbolista tiene muy avanzadas las conversaciones con el club por lo que en los próximos días podría cerrar su llegada al club.

David Conejero, que ocuparía plaza sub'23, es un mediocentro que ha jugado esta última parte del año en el Patriota de Boyacá, equipo colombiano de Segunda División. El centrocampista, formado en la cantera del Real Mallorca, inició en agosto su primera experiencia fuera del fútbol español, tras completar la pasada campaña una interesante temporada en el filial del Elche, club con el que disputó 28 partidos en Segunda RFEF. Previamente, ha pasado también por el Alcoyano, con el que jugó 8 partidos en Primera RFEF en la primera parte de la liga del pasado año, y Torrellano, éste en Tercera División.

En Colombia ha disputado un total de 20 partidos (entre Liga y copa colombiana), repartidos en 827 minutos en los que ha anotados dos goles. El futbolista, que el pasado 5 de enero conoció que no seguiría en el club, destaca como pivote, una posición en la que el Deportivo solamente cuenta con Adri Rodríguez, como jugador específico, toda vez que aunque Isma lo ha hecho alguna que otra vez en dicha posición, su rendimiento un poco más adelantado, ha sido mejor.

No obstante, el ex del Ilicitano y Patriotas de Boyacá, zurdo, también puede desempeñar labores como jugador de banda.

Hay que recordar que a día de hoy el Xerez CD cuenta con plazas libres como sub'23, por lo que, de momento, no tendría que dar bajas.