El bloque sólido de Diego Galiano

Desde que Diego Galiano aterrizó este verano en el Xerez CD, el técnico jerezano ha tenido una idea definida y clara de lo que quería. Así, pese al titubeante comienzo, el preparador azulino ha mostrado confianza en un bloque sólido que hasta el momento conforma la columna vertebral del equipo.

El primer fijo de sus alineaciones se llama Ángel de la Calzada, que ha jugado de titular los 25 encuentros disputados, aunque no así todos los minutos pues fue expulsado en el minuto 71 del partido de la jornada 2 ante el Antoniano, expulsión que posteriormente fue apelada y subsanada.

En defensa, Galiano es consciente de la eficacia de Moi Rodríguez, quizás el futbolista menos mediático pero, sin duda, uno de los que mejor rendimiento está ofreciendo este año en el Xerez. El central sevillano ha sido titular en 24 de los 25 partidos, y sólo no jugó de inicio ante el Águilas por enfermedad. Suma 2.047 minutos y es el segundo jugador más usado.

El tercer jugador con más participaciones es Ismael. El mediocentro está cuajando una campaña excelente, y es sin duda, el termómetro del Xerez CD junto a Charaf. Ha participado en 24 partidos, de los que en 23 fue titular, y sólo se ha perdido un duelo, el de la jornada 13 ante el Real Jaén en Chapín por lesión. Acumula 1.840 minutos.

Detrás de él encontramos a Javi Rodríguez. El arcense es un comodín para Galiano y en lo que va de liga ha actuado como extremo diestro, extremo zurdo, lateral derecho y lateral izquierdo. En total, ha disputado 1.857 minutos, siendo el cuarto jugador que más minutos ha jugado.

También Charaf se ha convertido en indiscutible. El hispano-marroquí se ha ganado con trabajo y sacrificio la confianza del técnico, y sólo se ha perdido tres partidos por lesión, ante el Real Jaén y los últimos ante Linares y Minera. Ha disputado 1.732 minutos.

Los jugadores con más minutos.

Otro de los fijos para Galiano es Guille Campos. El polivalente zaguero sanluqueño tiene la plena confianza del técnico, pues lo conoce a la perfección de su etapa en Lebrija, como ocurre con Javi Rodríguez. Campos ha actuado como central pero también como lateral y suma 1.641 minutos. Ha jugado 20 de los 25 encuentros disputados.

El séptimo jugador con más minutos es Mati Castillo. El extremo cántabro es también una pieza clave en el esquema de Galiano, si bien es cierto que por momentos, le costó entrar. Acumula 1.451 minutos, desglosados en 23 de los 25 partidos jugados, si bien es cierto que sólo ha completado los 90 minutos en dos ocasiones.

Con más de 1.400 minutos aparecen Chacartegui. El primero arrastra una fascitis plantar que le trae por la calle de la amargura y se ha perdido 8 partidos. Cuando ha estado en estado óptimo, ha sido titular indiscutible.

Clave es también Adri Rodríguez, un jugador que se ha ido ganando su sitio poco a poco y que hoy por hoy es fundamental. Eso sí, las lesiones y las sanciones han evitado que tenga más minutos. Por lesión ha estado fuera tres encuentros (jornadas 4, 9 y 19) y por sanción tres encuentros, una al ser castigado con dos partidos (Jaén y Yeclano fuera) y ante el Antoniano por acumulación de cartulinas. Aún así ha jugado 1.338 minutos.

Con más de 1.300 minutos encontramos a Josete Malagón (1.324), otro futbolista importante para Galiano si bien es cierto que las lesiones y las sanciones también han evitado que tenga más minutos. El zaguero se perdió siete jornadas tras lesionarse en Huelva, y la pasada semana por acumulación de amarillas.

El once en cuanto a número de minutos lo completaría Nané, con 1.125 minutos. El cordobés ha jugado 23 de los 25 encuentros, pero sólo en 12 de ellos como titular. Se perdió dos partidos (Melilla y la ida de Linares) por lesión. Aún así, es el máximo goleador del equipo, junto a Mati Castillo, con 5 dianas.

Dentro del reparto de minutos aparecen también Jaime López, con 1.296, que salvo por las lesiones siempre ha sido un fijo, y Ricky, con 1.196. El chipionero no ha tenido continuidad este año debido a las lesiones y sólo ha sido titular en 13 ocasiones. Otro con participación ha sido Zelu. El jerezano ha jugado menos de lo que se esperaba, pero lleva ya 1.122 minutos. Ha sido titular en 12 partidos y sólo ha jugado dos partidos completos, ante Extremadura y Águilas.

Sólo cuatro onces iguales

Una de las particularidades de estas 25 jornadas disputadas es que Diego Galiano tan solamente ha podido repetir once inicial en 4 ocasiones. En las jornadas 10 y 11, ante La Unión en Totana y enChapín ante el Lorca, el técnico pudo apostar por los mismos jugadores, formando con De la Calzada; Javi Rodríguez, Guille Campos, Moi, Leo Vázquez; Adri Rodríguez, Ismael, Charaf, Jaime López, Mati Castillo y Moussa Sissokho.

También repitió en las jornadas 15 y 16, es decir, las correspondientes a los partidos ante Atlético Malagueño en Chapín y Extremadura en el Francisco de la Hera, con De la Calzada; Javi Rodríguez, Moi, Guille Campos, Chacartegui; Adri Rodríguez, Ismael, Charaf, Zelu, Mati Castillo y Nané.

La tercera vez que repitió durante dos jornadas un mismo once fue en la 17, ante el Almería B y en la 18 en el derbi ante el Xerez DFC. De la Calzada; Javi Rodríguez, Moi, Josete, Chacartegui; Adri Rodríguez, Isma Gutiérrez, Charaf, Mati Castillo, Ricky y Zelu (quien actuó como “falso 9”) fue el once.

Finalmente, la cuarta y última vez fue en las jornadas 21 y 22, ante Melilla y Estepona. Entonces, Galiano alineó a De la Calzada; Guille Campos, Javi Rodríguez, Moi, Josete; Adri Rodríguez, Isma Gutiérrez, Charaf, Zelu, Mati Castillo y Nané.