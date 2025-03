La borrasca Konrad impide al Xerez CD entrenar en Chapín

Cambio de planes sobre la marcha. La borrasca Konrad ha impedido al Xerez CD entrenar en Chapín este jueves para preparar el encuentro, que ha sido declarado medio día del club, de este domingo (18:00) ante el San Fernando CD isleño. Checa tenía previsto llevar a cabo en el Municipal un ensayo general de cara a esta importante cita ante un rival que no ha perdido en 2025 y que ha mejorado sus prestaciones desde la llegada al banquillo de Dani Mori en lugar de Antonio Iriondo. Finalmente, los azulinos han tenido que ejercitarse en La Granja para reservar el césped, que acumula agua y está pesado por el fuerte temporal que azota a Jerez y a toda Andalucía en las últimas fechas.

El entrenador xerecista, después de la derrota de la jornada pasada en Orihuela (1-0) en un compromiso que no le gustó nada, agitará la alineación y realizará cambios, unos por obligación y otros por decisión técnica. De entrada, son bajas por sanción el central Adolfo, que se había ganado un puesto en el once en los últimos compromisos, y el delantero Armengol. Y por lesión es más que probable que se pierda este compromiso el lateral derecho Ramón García, que sigue entrenando al margen de sus compañeros por un pisotón que sufrió la pasada semana en el dedo pequeño del pie izquierdo. Este jueves se ha calzado las botas, ha realizado carrera continua y ha tocado algo de balón, pero es complicado que se recupere a tiempo. El delantero Nané no pudo completar el entrenamiento del miércoles por culpa de unas molestias musculares, este jueves ya ha entrenado con normalidad y será de la partida.

Los azulinos seguirán este viernes en La Granja con su puesta a punto para una cita en la que están obligados a ganar en casa después de tres jornadas sin hacerlo para atar de forma virtual la permanencia y afrontar el resto de la competición con menos presión y mirando de reojo a unos puestos de play-off de ascenso que han comenzado a alejarse. La dinámica de los isleños es muy positiva, le ha permitido respirar y, con 33 puntos, está fuera del descenso y del play-out, pero se encuentra únicamente a tres unidades de Xerez DFC y Balona.

El San Fernando suma nueve partidos sin conocer la derrota -no cae desde diciembre cuando sucumbió en casa frente al Cádiz Mirandilla en la última jornada del año (0-1)-, aunque sus cinco empates consecutivos hasta que este domingo goleó al Almería B por 4-1 le han penalizado demasiado y le han impedido escalar más en la tabla. Mori, que no estará en el banquillo por sanción, tiene las altas de Cortijo, Vanderson y Álex Lozano tras cumplir sus respectivos castigos.