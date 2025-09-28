Bronca monumental de Juan Luis Gil a la plantilla del Xerez CD tras la derrota

El Xerez CD ha perdido este domingo su primer encuentro de la temporada en Chapín frente al Estepona por 0-1 en el descuento y el revés no ha sentado nada bien a los dirigentes azulinos. El cuadro costasoleño no había ganado desde que comenzó la competición y había perdido los dos últimos compromisos en el descuento. Nada más terminar el partido, Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, abandonó el palco rápidamente y bajó al vestuario para recriminar a los futbolistas el encuentro realizado y la derrota. Miguel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo azulino, también estuvo presente en la reprimenda.

El enfado de Juan Luis Gil fue mayúsculo y no se cortó a la hora de abroncar a los futbolistas y de echarles un tremendo rapapolvo. "La actitud no se negocia y no fue la adecuada en muchos momentos del partido, nunca te pueden ganar por intensidad, les dimos vida. Hubo momentos en los que hasta íbamos a sacar de banda con un pasotismo total", les recriminó. Igualmente, les recordó enojado el peso de la camiseta del Xerez CD y les recomendó cambiar de aires si no se sentían capacitados para aguantar la presión y rendir a un mayor nivel. "Este escudo y esta camiseta pensan y hay que saber defenderlos. El que no quiera estar en este barco, ahí tiene la puerta de salida, le doy la carta de libertad pero ya".

Los futbolistas no esperaban una reprimenda de ese tipo y en ese tono por parte de Juan Luis Gil y la mayoría, son muchos los jugadores nuevos en el vestuario, se sorprendieron con la reacción tan contudente por parte del dirigente xerecista.