El Deportivo naufraga en el descuento (0-1)

Primera derrota de la temporada del Xerez CD en Chapín, justa y de la peor manera posible. El Deportivo, en un partido en el que se mostró espeso y con pocas ideas en ataque, ha caído ante el Estepona con un gol en el descuento de Javi Castedo. Los de Galiano no acaban de despegar. Los fantasmas del pasado regresaron. El pasado curso el cuadro malagueño también se llevó los tres puntos con un gol desde el centro del campo y en del descuento. El destino es caprichoso a veces. Los xerecistas naufragaron y pagaron caro al final el no haber hecho los deberes antes ante un rival ordenado, con las ideas más claras y la necesidad imperiosa de lograr su primera victoria.

Si con José Carlos Checa los aficionados del Xerez CD en las últimas temporadas tenían problemas para aprenderse el once y recitarlo de memoria, con Diego Galiano es todo lo contrario. El técnico jerezano es de los que piensan que lo que funciona hay que tocarlo lo menos posible. Frente al Estepona, igual que en las jornadas anteriores, varió lo mínimo su once. Moi, ausente por enfermedad en Águilas, se quedó en el banquillo y conservó su plaza Guille Campos, mientras que en la derecha sí entró Zelu, restablecido de su lesión, en lugar de Mati Castillo. Así, la portería fue para De la Calzada, la defensa de derecha a izquierda la ocuparon Ricky, Guille Campos, Josete y Chacartegui, con Ismael y Charaf en la sala de máquinas, Zelu y Javi Rodríguez abiertos a banda, Jaime López por dentro y el referente volvió a ser Sisskho. Mikel Llorente en el Estepona había apostado en las tres primeras jornadas por el mismo once sin la recompensa del triunfo y en Chapín realizó variantes. Entraron Juanan y Caro por Marín y Javi Castedo.

Y el encuentro comenzó de color rojillo. El Estepona entró mejor al choque que el Deportivo y a los ocho minutos probó fortuna con un lanzamiento de Javi Grillo que se le escapó cruzado fuera por poco y luego, Candelas ganó la línea de fondo, la puso al corazón del área y Josete apareció providencial para mandar la pelota a saque de esquina (15'). El córner lo despejó la defensa, pero uno de sus rechaces le cayó a Dani Sancho, que no se lo pensó dos veces y enganchó un disparo duro que se fue por encima del larguero.

Jaime López repitió en el once y no lo tuvo fácil con los rivales. / Vanesa Lobo

El Xerez CD quería reaccionar empujado por la grada, pero no se encontraba cómodo y le costaba superar a un rival con las ideas claras. Zelu no pudo controlar un pase de Chacartegui y justo después, en el 21', Chapín fue un clamor para pedir al colegiado un penalti por manos en el área costasoleña cuando Sissokho le había ganado la posición a su par. No había tregua ni tampoco brillo. Pero el Estepona, pasito a pasito, no paraba de merodear el área azulina. A la media hora, otra vez en un saque de esquina, lo intentó sin fortuna y Guille Campos acertó a tapar un disparo de Dani Sancho.

El Deportivo ni podía ni quería perderle la cara al partido y tiraba de calidad. En el 36', la mejor jugada de ataque hasta ese momento mereció mejor recompensa. Tras varios tiros y despejes, el balón llegó a Zelu, que lo remató forzado y flojo de cabeza a las manos de Alfonso. Pero la tregua duró poco, los visitantes seguían a lo suyo y antes del descanso todavía asustaron otra vez a la grada, en esta oportunidad con un remate de Asier en el punto de penalti.

Chacartagui se lleva el balón pegado a la banda perseguido por Candelas. / Vanesa Lobo

Segundo acto

Galiano no movió ficha en el descanso y Llorente dejó en la caseta a Samu Expósito para dar entrada a Javi Castedo. Para sumar de tres, el Xerez CD tenía que arriesgar y entró con una marcha más. Charaf lo intentó con un disparo lejano, Alfonso se adelantó a la defensa y a los atacantes para blocar un balón tras un córner, Ricky con una internada que acabó en amarilla por enzarzarse con su par y en una acción de Zelu la grada volvió a reclamar penalti a Sissokho. Y desde fuera del áera lo intentó el ariete (65'), pero el remate se le escapó desviado. Mientras, De la Calzada también estuvo atento y salió de su portería seguro para abortar una contra.

El Deportivo percutía y la grada se animaba. Eran los mejores momentos del Xerez CD ante un rival que había dado un pasito atrás. Una galopada de Javi Rodríguez terminó en córner. Los dos técnicos apostaron por un doble cambio para buscar los tres puntos en los últimos veinte minutos. Galiano retiró a Zelu y Sissokho y dio entrada a Franco y Nané. Hombre por hombre.

El encuentro entró en sus últimos minutos con tensión y con Deportivo que ponía más corazón que cabeza. Además, Galiano quemó sus armas y realizó un triple cambio. Moi, Mati Castillo y Hugo Díaz entraron en acción. El Deportivo, con cinco minutos de descuento extra, caía una y ota vez en la telaraña rival. Le faltaban ideas en la creación y en la toma de decisiones arriba. Mientras, le tocaba sufrir. Dani Sancho no acertó ante De la Calzada.

Quedaba lo peor. Se veía venir. En una de las últimas llegadas visitantes, Marín sacó un centro al área que pegó en la espalda de Ricky en su intento de despeje y Javi Castedo acertó a mandar el balón dentro. 0-1. Minuto 93. Duro castigo para un equipo espeso, que nunca estuvo cómodo y que la derrota se la ganó a pulso.