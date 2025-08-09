Un buen Xerez CD se queda sin el X Trofeo Rafa Verdú en los penaltis (1-1)

El X Trofeo Rafa Verdú se marcha a El Palmar. El Atlético Sanluqueño, que estrelló dos balones en el poste, se ha adjudicado el torneo desde el punto de penalti ante un buen Xerez CD en un encuentro, intenso, con dos equipos que se lo dejaron todo sobre el verde a pesar de estar en plena pretemporada, tuvo dos partes diferentes y que terminó con empate a uno.

En la primera, se vio al mejor versión del Deportivo y la segunda fue más trabada, pero llegaron los goles en la recta final. Diallo adelantó al Atleti con un golazo tras una falta en la frontal del área (84') y empató Nané de pena máxima en el descuento (93'). Las tablas se deshicieron en la tanda de penaltis que se llevó el cuadro visitante por 4-2.

Galiano de inicio ante el Atleti apostó por su clásico 1-4-2-3-1, con De la Calzada en la portería, la defensa para Ricky en el lateral derecho, con Moi y Josete como centrales y Chacartegui en el flanco izquierdo. En la sala de máquinas, Ismael y Charaf, Franco y Javi Rodríguez en las bandas, Jaime López de enganche y Moussa Sissokho en punta.

Moussa Sissokho fue titular y remató todo los balones que le llegaron en el área. / Vanesa Lobo

Primeras llegadas

A los tres minutos, un saque de esquina, tras varios rechaces, lo mandó alto desde la frontal del área Charaf, que se encuentra en estado de gracia desde que comenzó la pretemporada e incluso es el pichichi del equipo con cinco dianas y a los ocho, Moussa Sissokho estrelló en el lateral de la red un balón que llevó el primer uy a la grada.

El partido, muy táctico, con dos equipos bien posicionados, discurría sin grandes oportunidades, pero sí con un Deportivo que lo intentaba y que exponía más su rival, con un Sissokho muy activo. Sin embargo, en el 19', el Sanluqueño estuvo a punto de adelantarse en el marcador en una acción de estrategia. Ronald remató de cabeza al larguero un lanzamiento desde la esquina de Feria después de un despiste de Ismael que mandó el balón a córner en una acción en la que estaba totalmente solo y lo podía haber evitado. El Sanluqueño apretaba y en el 24', un balón raso de Luis Morales al corazón del área lo mandó fuera por muy poco Arruabarrena.

Chacartegui se dispone a golpear el balón en presencia de Sola. / Vanesa Lobo

Dos largueros del Atleti

El Deportivo, de todos modos, no bajaba los brazos y a renglón seguido Ismael puso a prueba a Petr, que tuvo que estirarse para desviar un lanzamiento desde la esquina que se fue envenenando y superada la media hora, otra vez el conjunto xerecista buscó el gol a balón parado. Esta vez, el centro de Ismael lo remató alto de cabeza Moi. Y en el 37', Franco, con todo a favor, no acertó a resolver y también envió el esférico fuera.Y con intercambio de golpes (40'), Gallastegui lanzó des defuera del área, De la Calzada no blocó bien el balón y Arruabarrena mandó el rechace al larguero, el segundo de los de Pérez Herrera.

El primer tiempo fue intenso, con un Deportivo disciplinado, que manejó muy bien el balón y lo hizo circular rápido buscando la salida desde atrás, con llegadas a las que solo les faltó la guinda de la finalización y con unos futbolistas con las ideas claras sobre el verde.

Lesión de Ricky

El segundo acto comenzó con los mismos protagonistas en el Xerez CD, pero muy pronto Ricky, lesionado, tuvo que dejar su puesto a Mancheño. El calor y el esfuerzo acumulado comenzó a pasar factura y las llegadas a las áreas fueron menores que en los primeros cuarenta cinco minutos.

A la hora de juego, el Sanlqueño, que en el descanso realizó un cambió, sacó a ocho futbolistas a la vez, incluyendo al portero. El reparto a estas alturas de pretemporada ya comienza a ser diferente y la carga para los que se presumen titulares se nota. Galiano hizo lo mismo, pero con siete. Tras los cambios (68'), un saque de esquina para el Sanluqueño, el segundo en todo el partido, lo remató de cabeza Valentín fuera.

El crono avanzaba y el partido se calentó con una tangana en la que puso paz el colegiado, muy protestado por cierto, y las interrupciones impedían ver demasiadas acciones ofensivas.

Golazo de Diallo (84') y empate de Nané de penalti (93')

Todo apuntaba a empate y lanzamiento de penaltis por lo que se estaba viendo sobre el verde, pero el marcador se movió tras una acción a balón parado. En el 84', una falta en la frontal del área lanzada por Diallo se estrelló en la barrera. Sin moverse enganchó el rechace y lo colocó en la escuadra del portal defendido por Santos, que nada pudo hacer para detener el obús del jugador del cuadro sanluqueño. 0-1.

Y tras el gol, en Fondo Sur aparecieron bengalas que obligaron al árbitro a detener el partido hasta que estuvieron completamente apagadas y el humo se disipó.

Y en el descuento, emoción. El colegiado decretó penalti de Kikín sobre Mati Castillo. Nané agarró el balón y puso las tablas para una grada que celebró el tanto a lo grande. 1-1. Minuto 93'. Al final, con los ánimos caldeados, saltaron chispas antes de la tanda de penaltis y el árbitro expulsó a Trapero y Diallo.

Tanda de penaltis

Kikín, gol

Ismael, gol

Valentín, gol

Nané, gol

Israel, fuera

Jaime López, fuera

Julio Cabrera, gol

Guille Campos para Rubén

Carlos Cano, gol

/ Vanesa Lobo