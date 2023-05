Los cambios que se avecinan para XDFC y XCD el próximo curso

La decisión de la RFEF de ampliar los grupos de Tercera RFEF de 16 a 18 equipos para la próxima temporada 23/24 tras la reunión mantenida por Luis Miguel Rubiales, presidente de la Española, en Sevilla el pasado sábado con los máximos dirigentes de la Territoriales es una realidad, aunque la medida tenga que ser aprobada en los próximos días por la Comisión Delegada. Xerez DFC y Xerez CD deben estar preparados para los cambios.

Las Territoriales, entre ellas la Andaluza, ya se han puesto manos a la obra y comunicarán en breve a los clubes afectados su nueva situación de forma oficial. En el Grupo X, tanto el XDFC como el Deportivo ya conocen a casi todos sus rivales. El Cartaya ya estaría salvado y el Coria debe esperar a que no haya un posible arrastre de Segunda RFEF o bien a que asciendan o Salerm Puente Genil o Córdoba B, únicos equipos que siguen en liza por dar el salto de categoría tras la primera eliminatoria disputada el pasado fin de semana. Mientras, el Tomares también está pendiente de esa situación en División de Honor, ya que podría tener 'suerte' en caso de producirse alguna vacante.

La AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) fue una de las impulsoras de la medida y, además de esa propuesta, realizó otras y también podrían ser aprobadas de cara al próximo ejercicio.

La situación económica de los clubes en esta categoría es uno de los temas que más preocupan y, por ello, reclaman que se lleve a cabo una reunión de la Comisión Mixta de Tercera Federación en diciembre para estudiar las deudas existentes hasta ese momento y también que existan descensos en caso de impagos aprobados por la Comisión Mixta.

Hasta ahora, la Española procede a bloquear los derechos federativos en caso de deudas y no baja de categoría a los clubes, pero a partir del próximo curso podría hacerlo por impago. La propuesta es descenso de los equipos al finalizar la temporada en caso de impagos aprobados por la Comisión Mixta.

El Xerez CD pasó por esa situación no hace mucho. En la temporada 19/20, la que no finalizó por la pandemia, el Deportivo no se presentó en el Antonio Gallardo ante el Arcos a disputar la primera jornada de liga por tener bloqueados los derechos federativos al no haber hecho frente a una deuda de 130.000 euros. Los reunió en el transcurso de la semana siguiente, liberó los derechos y pudo inscribir a sus futbolistas para recibir en La Granja a la Balompédica Lebrijana (1-1). Competición de la Andaluza le dio el partido por perdido por 3-0, le restó tres puntos en la clasificación y le multó con 750 euros.

Por otro lado, uno de los caballos de batalla de los equipos de Tercera durante las últimas temporadas es el no poder firmar a jugadores de su mismo grupo antes del cierre del mercado en enero si han disputado ocho partidos y esa medida podría abolirse.

La AFE ha solicitado a la Española incluir "en el artículo 141.4 del Reglamento General de la RFEF a la Tercera Federación para que los futbolistas de esta categoría no tengan limitaciones para cambiar de equipo en el mismo grupo dentro de la temporada, al igual que ocurre en el resto de categorías nacionales, máxime cuando el periodo de tramitación de licencias permanece abierto hasta finales de enero".

La RFEF también ha anunciado que la ampliación de equipos -36 en total- en la categoría supondrá una nueva inversión de más de dos millones de euros en concepto de ayudas. Así, los ingresos de cada club no descenderán y se mantendrán en 61.000 euros, que podrían llegar a los 66.000, y también seguirán fijos los ingresos por cada una de las rondas de Copa del Rey superadas.