El Jerez Industrial, campeón en los penaltis

Jerez Industrial y Xerez CD empataron a dos en un encuentro igualado, en el que el cuadro de Emilio Fajardo no aprovechó sus oportunidades ni supo superar a un rival que nunca le perdió la cara al partido, no se rindió y por dos veces igualó un marcador adverso y forzó los penaltis para dilucidar el ganador del I Memorial Pedro Garrido. Finalmente, se quedó con su trofeo con intriga y después de siete lanzamientos.

Fajardo apostó de salida con un once con Satoca en la portería, Iván Caballero, Rodri, Rubén, Iván Gutierrez en defensa, Vallejo pegado a la banda derecha, Palacios a la izquierda, Juanca y Lamela en la medular y con Óscar y Borja como jugadores más adelantados. Superada la media hora, como ya hizo en La Barca contra la UD Algaida, Cazalla entró por Satoca y a los 55', Marc Vito por el canterano.

El primer tiempo lo marcó el gol tempranero del Xerez CD, que anotó en su primer acercamiento a la meta defendida por Ángel. Óscar, de cabeza, abrió la lata a los dos minutos. El joven delantero está demostrando muy buenas maneras y ya lleva dos tantos.

Con un Juanca muy enchufado y al frente del timón, el Deportivo mandaba, aunque el Jerez Industrial con el paso de los minutos se estiró y con un destacado Caballero en labores ofensivas creó problemas a los xerecitas, que no conseguían hacerse con control. Parra tuvo el empate, Juanca enganchó un disparo que se fue rozando el poste y Vallejo mandó alto una buena opción en la recta final de la primera mitad.

Tras un acto de hermanamiento entre las peñas en el descanso, la alcaldesa recibió una sonora pitada por parte de los aficionados azulinos cuando acudía a la zona del bar y al regresar al palco para seguir viendo el partido. "Aquí está, este es el equipo de Jerez" le recordaron.

El segundo tiempo empezó con muchos cambios en los dos equipos y del mismo modo que el primero, con un Xerez CD pisando fuerte, pero en esta oportunidad el portero y el poste evitaron el 0-2. Óscar estaba ya preparado para marcar.

El Deportivo, con los cambios, ganó enteros y se mostraba superior, pero el Jerez Industrial ponía las tablas de penalti. Caballero no perdonaba desde los once metros. El empuje de los azulinos se dejaba notar y Juanito, también de penalti, adelantaba a los xerecistas (71'). Pero el cuadro de Javi Rivas no se rendía y Cunete empataba minutos después (78'). Desde el punto de penalti, con muchos fallos y emoción, el Xerez CD se llevó el trofeo.