Chacartegui apuesta por un Xerez CD que sepa "competir y adaptarse a lo que requiere la categoría"

Felipe Chacartegui ha sido presentado este lunes como nuevo futbolista del Xerez CD. El lateral izquierdo gaditano está llamado a ser el dueño del carril zurdo de los de Diego Galiano, al que conoce perfectamente tras jugar la segunda parte del campeonato en el Atlético Antoniano la pasada campaña. 'Chaca' ya tuvo un precontrato firmado con el Xerez CD el pasado invierno, pero finalmente no aterrizó en el Deportivo por problemas burocráticos con su anterior club. Ahora sí se han dado las condiciones y el defensa llegar a para aportar contundencia en el lateral y recorrido.

Chacartegui recordaba que en el mercado de invierno estuvo a punto de llegar al Xerez CD, "no se pudo concretar y ahora por fin estamos aquí, con muchas ganas de vivir el ambiente que vi en Chapín el día que vine a ver un partido. Al míster lo conocí en Navidad y me gusta su forma de trabajar, ya sabe lo que puedo dar y va a exigir, el primero que me va a exigir es a mí y esperemos que se dé bien el año".

El lateral llega al Xerez CD con varios compañeros más que la pasada temporada jugaron en el Antoniano y tienen un conocimiento del técnico que otros tienen ahora que adquirir. "Al míster se le ve desde el primer día lo que quiere, un equipo exigente, que tengamos el balón, que apretemos y poco a poco pues iremos cogiendo su idea. Yo me considero un jugador de equipo, intento ayudar a mis compañeros en todo".

La exigencia en el Xerez CD es máxima porque "es un club histórico, con Chapin, con tantos miles de aficionados, final la exigencia va a estar siempre. Se ve desde el primer día que empezamos a entrenar, la de gente que viene a los entrenos, con muchas ganas de poder demostrar también lo que venimos a dar. Tengo muchas ganas de ver el ambiente de Chapín y vivirlo como local. Lo he vivido desde fuera y ahora quiero ver cómo es".

La competición la ve "bastante exigente, yo creo que va a ser un año bonito, todos vamos a remar en la misma dirección y esperemos cumplir los objetivos. Yo creo que lo que hay que hacer es competir y adaptarse a lo que requiere la categoría. Por ejemplo, Chapin es un campo grande, vamos a tener que tener más el balón, pero después hay campos bastante complicados y al final es adaptarse, competir y dejarlo todo en el campo".