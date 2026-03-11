Charaf y Chacartegui, al margen del grupo

El Xerez CD sigue preparando en el Pedro Garrido el partido que el sábado debe afrontar en la Ciudad Deportiva del Málaga ante el filial 'boquerón', colista de la clasificación y prácticamente desahuciado con tan sólo 14 puntos y a 19 de la permanencia que marca el Atlético Antoniano con 33.

Sobre el césped del campo de la avenida de Blas Infante, en perfecto estado tras las dos resiembras pasadas, el equipo ha entrenado hasta pasadas las doce y media del mediodía y la principal novedad ha sido la de Charaf, que no ha participado en el entreno y ha trabajado al margen realizando carrera continua junto a Chacartegui.

El palaciego, que está jugando renqueante e incluso infiltrándose antes de los partidos para mitigar las molestias que tiene en la rodilla derecha, ha pasado después por el 'taller' para descargar la zona con el fisio, quedándose al margen del grupo. De cualquier forma, el centrocampista azulino tiene previsto meterse en el entrenamiento de este jueves y su participación en Málaga no parece correr peligro.

Tampoco se ha entrenado con el grupo Felipe Chacartegui, que ya se perdió el derbi regional contra el Recreativo de Huelva y trabaja al margen para superar una microrrotura además de las molestias que tiene por la fascitis plantar. En el caso del lateral izquierdo, no parece que vaya a estar a tiempo para el duelo contra el Malagueño, por lo que Diego Galiano lo recuperaría para el siguiente partido ante La Unión Atlético, que se disputará el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas.

Franco, a la espera

Por otra parte, Franco Jr. está a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de la rodilla izquierda que sufrió en el partido contra el Recre. El atacante onubense tuvo que retirarse en la primera mitad y los primeros indicios apuntaban a una grave lesión de rodilla. El jugador se practicó el martes una resonancia y está a la espera de saber si tiene el ligamento cruzado anterior roto, lo que le obligaría a pasar por el quirófano y perderse lo que queda de temporada. En caso de que la lesión sea de larga duración, el Xerez CD podría acudir al mercado para cubrir la ficha del extremo, si bien tendría que ser una licencia sub-23.

Diego Galiano recuperará para el encuentro frente al colista a Mati Castillo, quien ya cumplió su partido de sanción contra el Recreativo. Lo más probable es que el cántabro -que se ha llevado una reprimenda del técnico durante el entrenamiento- regrese al equipo inicial sustituyendo precisamente a Franco, mientras que el resto del equipo podría ser el mismo que saltó de inicio frente a los de Arzu.