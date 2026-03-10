El Xerez CD, adalid del unocerismo

El Xerez CD marcha tercero en el Grupo 4 de Segunda RFEF con 45 puntos, igualado con el UCAM Murcia, segundo, y a cuatro unidades del líder Águilas. Los azulinos han logrado esta temporada trece triunfos, igual que UCAM y Deportiva Minera y uno menos que el primer clasificado, mientras que con doce están Recreativo de Huelva y Lorca Deportiva. El conjunto que prepara Diego Galiano está en una posición inmejorable para certificar el play-off de ascenso, este sábado tiene compromiso en casa del colista y a falta de ocho jornadas tiene que recibir aún en Chapín al UCAM y al Extremadura y rendir visita al Real Jaén y Xerez DFC como salidas, a priori, más complicadas.

El Deportivo se imponía en la última jornada al Recreativo de Huelva en un choque que levantó muchísimas expectativas y que congregó a más de 11.000 personas en Chapín, la segunda mejor entrada de la temporada tras la del derbi contra el Xerez DFC. Los azulinos se impusieron con un gol de Zequi Díaz y además de adelantar a los onubenses en la tabla, les ganaron el golaveraje particular, ya que en la ida también hubo triunfo xerecista en el Nuevo Colombino (1-2).

El Xerez CD mereció más que el 1-0 que acabó luciendo en el electrónico. Además del tanto de Zequi en la primera parte, Javi Rodríguez se topó con el palo en la segunda parte e Ismael Gutiérrez también veía cómo un defensa recreativista le sacaba un balón bajo palos cuando ya se disponía a cantar el 2-o tras regatear a Javi Lario y disparar a puerta vacía.

Si algo se le puede achacar al equipo de Diego Galiano esta temporada es su nula efectividad a la hora de sentenciar los partidos, lo que provoca que el resultado siempre esté en el alambre. Unas veces por conformismo y otras por poco acierto, el Deportivo parece abonado al 'unocerismo'. Y es que de las doce victorias obtenidas esta temporada por el equipo, nueve de ellas han sido por 1-0 y diez con un resultado que acabó con ventaja mínima. Dicho de otro modo, el XCD sólo ha ganado dos partidos esta campaña por más de un gol: en Chapín frente al Antoniano en la segunda jornada liguera (2-0); y en La Constitución de Yecla en la 12ª fecha (1-3).

El resto de partidos, se solventó por la mínima, ocho de ellos por 1-0 en Chapín: Almería B, Minera, Real Jaén, Malagueño, Xerez DFC, Melilla, Yeclano y Recreativo de Huelva; y el 0-1 en el Juan Cayuela de Totana frente a La Unión Atlético. El otro triunfo por la mínima fue en Huelva (1-2). El Deportivo es uno de los equipos que mejor rentabiliza sus goles. Hay 11 equipos que han logrado más que los de Diego Galiano y sólo Melilla, Puente Genil, Yeclano y los dos filiales han visto menos veces puerta.

El Yeclano es el siguiente en la lista de equipos que más veces ha repetido el 1-0 esta temporada, un total de siete encuentros, y además cuenta con otra particularidad: los diez triunfos de los murcianos han sido dejando la portería a cero. La Deportiva Minera y el Lorca se han abonado al 1-0 en seis ocasiones y el Recreativo en cinco. En el otro lado de la balanza está el UCAM Murcia: de sus 13 triunfos este curso sólo en una ocasión fue con el resultado de 1-0.

Cuarto peor goleador local

Con estos números, el Deportivo es el cuarto peor equipo en goles actuando como local. Y es que Chapín sólo ha podido celebrar 12 tantos de sus jugadores en los 13 partidos que el XCD ha disputado en casa. Lorca, también con 12 goles, Almería B (10) y Malagueño (9) cierran esta clasificación, que lidera el Extremadura con 27 tantos en el Francisco de la Hera, seguido de los 24 de Deportiva Minera y Recreativo de Huelva y los 23 de UCAM Murcia y Atlético Antoniano.

Curiosamente, el equipo de Diego Galiano suma más tantos a domicilio que en Chapín y es el quinto que más tantos anota como visitante: 14, por los 16 de La Unión Atlético, y los 15 de Águilas, UCAM Murcia y Lorca.