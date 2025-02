Charaf: "Nos tuvimos personalidad, La Unión nos ha bajado de la nube"

El Xerez CD cayó en Chapín ante La Unión, que es tercero y un rival directo, por 0-1 con una diana anotada por Francis Ferrón y vio truncada una racha de siete jornadas sin perder, aunque sigue quinto en la tabla y metido de lleno en la lucha por el play-off. Uno de los nombres propios del encuentro fue el mediapunta Charraf Taoualy, que reaparecía tras la lesión muscular que se produjo en el primer partido del año en La Condomina frente al UCAM (0-1). El hispano-marroquí entró en la segunda mitad y aportó aire fresco al equipo, especialmente en el tramo final. Lamenta la derrota, asume que no hicieron bien las cosas y considera que el choque sirvió para recibir un toque de atención, pero es optimista y ya piensa en dar la campanada en El Pozuelo igual que el equipo hizo en Murcia contra el UCAM, que también era líder cuando se impusieron por 0-1.

Charaf explica que "el partido ante La Unión no fue bueno, se vio muy claro desde el principio, estuvimos como el día, gris. Nos superaron con claridad, se anticiparon en las segundas jugadas y supieron sacar el balón de lado a lado, lo que nosotros queríamos, pero lo hicieron mejor".

Regresaba tras su lesión, pero no tuvo suerte porque "nada más entrar, recibí un fuerte golpe en la espalda, se me quedó bloqueada, y tardé al menos un cuarto de hora en entrar en calor. Luego, ya mejoré y me encontré bien, quería todos los balones e intenté sacarla desde atrás, pero era complicado. No nos ayudamos mucho entre nosotros, no tuvimos mucha personalidad y nos faltó jugar un poco mejor".

Bajo su punto de vista, al Deportivo le faltó "tranquilidad. Al final, apretamos, quisimos ir a por el partido para lograr al menos el empate, pero tiramos más de corazón que de cabeza y nos desordenamos un poco" y sobre el revés siete jornadas después, apunta: "Llevábamos muchos partidos sin perder y es normal que estés más cerca de perder. Nos enfrentábamos a un rival directo, de la parte de arriba, y nos han bajado de la nube en la que estábamos montados y ahora toca remar más fuerte y volver a remontar".

A pesar del duro revés, el Xerez CD sigue quinto y eso es un premio al que no están dispuestos a renunciar. "Seguimos ahí y vamos a intentar no bajar de ese puesto en lo que resta de temporada y no digo que esté bien una guantada sin manos como esta, pero también nos la merecemos. Este partido lo merecíamos perder y es una pena no haberle podido dar a la afición esa alegría de seguir soñando un poquito más. De haber ganado este partido, cuidado. Al final, nos viene bien y nos deja las cosas claras".

La afición, una vez más, respondió y Chapín registró un entradón, con más de 8.500 aficionados en la grada. Charaf lamenta el mal partido realizado especialmente por todos los seguidores. "Durante la semana nos habían comentado que había muchas ganas y que Chapín podía registrar una gran entrada, sabíamos más o menos los números que se podían rozar. Esto es una locura para esta categoría y fue una pena".

Ahora, toca pasar página y ya están centrados en la visita este domingo (12:00) en El Pozuelo al Juventud Torremolinos, que se ha colocado líder tras vencer al Estepona (1-0) y el empate del UCAM en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla. "Se han puesto líderes y más motivación todavía tenemos. Toca ir allí y ganarle es toda una gesta, pero ya lo hicimos en La Condomina frente al UCAM, ojalá llegue el siguiente. Sabemos que para sacar el partido adelante tenemos que estar bien todos los que estamos en plantilla. En la primera vuelta nos salió aquí el mejor partido en casa de la temporada, les marcamos tres goles, que nunca hemos metido más veces esa cifra en un partido y por qué no repetir allí".