Un charrúa para el Xerez CD

Montelongo firmó el pasado mes de enero por el Córdoba, de la mano de Luis Oliver y López Ramos, en el mercado de invierno hasta final de campaña, con una cláusula en su contrato que implicaba su renovación automática en caso de que el cuadro blanquiverde lograse la permanencia y él disputara una serie de partidos. La primera parte se cumplió, la segunda no porque no pudo inscribirse. El centrocampista elevó una consulta a la AFE y el sindicato le dio la razón, reconociéndole su vinculación a la entidad cordobesa, con la que negocia su salida.

Ante el Conil, el domingo en La Juventud (18:30)

El Xerez CD recibe en la cuarta jornada al Conil y lo volverá a hacer en La Juventud, a partir de las seis y media de la tarde. El Deportivo solicitó a Deportes en tiempo y forma el campo y se lo han concedido previo pago de las tasas establecidas. Será la segunda cita en ‘El Chicle’ tras la del Salerm Puente Genil. Los de Javi Zafra van a llegar a Jerez sin conocer el triunfo, ya que ha perdido los tres encuentros que se han disputado, ante Betis Deportivo (3-0), AD Ceuta (0-2) y Atlético Espeleño (2-3).

José Vega, con problemas en los aductores

José Vega, extremo zurdo del XCD, no pudo participar en el encuentro del domingo pasado ante el Betis Deportivo por culpa de unas molestias en los aductores. El azulino ya sintió molestias en el amistoso del pasado jueves ante el Cruz Roja pero no le impidieron dejar de entrar. En el calentamiento en Sevilla, los problemas no le dejaron jugar. Está en manos de los fisios y el domingo podrá jugar si no se vuelve a resentir.