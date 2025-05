Checa: "Este escudo y el peso de esta afición merecen que lo demos todo ante el Linares"

La temporada termina este domingo para el Xerez CD. Durante muchas jornadas tuvo el sueño del play-off al alcance de la mano, pero se le ha esfumado en una recta final de temporada muy mala, con dos derrotas -Villanovense y Xerez DFC- y un empate ante el Don Benito que le han dejado sin la recompensa esperada. El domingo en Chapín (12:00) recibe al Linares en un partido en el que sólo pone en juego algunas opciones de pelear por la Copa RFEF y que será el último de Checa al frente de la plantilla. El nazareno ha decidido marcharse después de dos temporadas, con un ascenso de Tercera a Segunda Federación en la primera. El entrenador xerecista se marcha orgulloso del trabajo realizado, agradecido a todos por la confianza y lanzando un mensaje de optimismo al xerecismo: "Me voy contento porque el club está en las mejores manos posibles para seguir creciendo".

–¿Cómo ha sido la semana tras la derrota en el derbi contra el Xerez DFC y perder las opciones de play-off?

–Cuando hay una derrota, y más en este tipo de partidos contra el otro club de la ciudad, se nota, el grupo el miércoles estaba decepcionado. Creo que hemos hecho una temporada fantástica, pero quizás se ha visto un poco empañada por estos últimos resultados, que no fueron los que esperábamos ninguno.

–El equipo desde que empató en casa ante el Don Benito no se ha vuelto a levantar, ¿tanto daño hizo esa igualada?

–Esto es una liga regular, todos los partidos son complicados y es cierto que el empate ante el Don Benito nos hizo muchísimo daño porque al descanso nos podíamos haber ido ganando tranquilamente por 4-0 y, al final, en las dos últimas jugadas nos empatan. A partir de ahí, intentamos levantarnos ante dos rivales que se estaban jugando la vida, competimos, los partidos pudieron caer de cualquier lado y la moneda cayó el otro lado. De todos modos, estoy muy orgulloso de mis jugadores, de todo lo que nos han dado y de lo que le pueden dar al club en un futuro.

–¿Qué le han comentado los jugadores sobre su marcha?

–La plantilla lo sabía. Ha sido una decisión meditada y el club también sabía mi decisión. Le debe mucho al Xerez CD, a Titín, Piru, a Gallo, a Miguel Ángel, a la afición y a los futbolistas. Ha sido una decisión muy difícil, me ofrecían una propuesta de dos años y es complicado decir que no a eso. Seguramente haya malas lenguas que digan que he firmado por otro sitio, pero tengo la conciencia tranquila. Me he dejado la vida por este club, por estos aficionados y por mis jugadores, que se lo merecen. Sé que el club va a crecer y que en un futuro nos volveremos a encontrar.

–Si echa la vista atrás, ¿con qué se queda y en qué piensa que se ha podido equivocar?

–Me he equivocado muchas veces, cada vez que hemos perdido, aunque no han sido muchas. Soy muy autocrítico, las derrotas siempre fueron por culpa mía y siempre intento corregir cosas. Esto es un deporte de errores, la cabeza visible soy yo y lo asumo. Para mí, ha sido un lujo poder ser entrenador de este club. El Xerez hizo una apuesta fuerte por mí porque no tenía mucha experiencia, pero creo que he demostrado que estaba preparado para llevar a un club grande como el Xerez Club Deportivo y los números así lo dicen. Hemos hecho dos temporadas históricas, dos campañas en las que cumplimos los objetivos ampliamente, aunque en el tramo final de este curso nos ha faltado conseguir el sueño que todos esperábamos.

Ha sido un lujo enterar al Xerez CD, competimos ante equipos impresionantes y fue todo gracias a la unión que hemos tenido"

–Se marcha con la espinita del play-off, pero se ha convertido en el primer entrenador en completar dos temporadas seguidas al frente del equipo en los últimos cuarenta años...

–No lo sabía, pero demuestra que el banquillo es una silla eléctrica. Estamos en un club con mucha responsabilidad y muy ambicioso, me encanta. Cuando hablo con el presidente o con los aficionados siempre me hacen estar alerta cada día, no me enfado con ellos. Siempre te exigen más. Si ganamos 2-0, quieren que ganemos 3-0 y el presidente en eso se parece a mí. Es cierto que todos soñábamos con el play-off, que todos soñábamos con otro ascenso, pero el fútbol nos ha puesto en nuestro sitio. Sabíamos de donde veníamos y la plantilla que habíamos confeccionado con el presupuesto que teníamos. Es un lujo tener a Miguel Ángel Rondán y Gallo porque han hecho maravillas con el presupuesto que tenían. Hemos competido ante equipos impresionantes y fue todo gracias a la unión que ha habido. Eso es lo que nos ha permitido pelear contra equipos que por presupuesto y plantilla y cuerpo técnico eran mejores que nosotros. Tengo que dar otra vez las gracias a la afición, al grupo de jugadores y a la directiva porque gracias todos hemos podido soñar con algo más.

–¿Qué espera del partido ante el Linares y qué despida espera?

–La afición del Xerez CD es muy lista, es de fútbol, y sabe que sus jugadores lo han dado todo, han dado todo lo que tenían y más por esta camiseta, ella siempre nos ha apoyado y esta jornada no va a ser menos. Espero a una afición entregada con su equipo, que sepa reconocer el trabajo de estos jugadores y que esto no quede aquí, queda mucho, hay mucho Xerez. Van a llegar muchas alegrías, pero para eso hay que mantener la unión que hemos tenido en estos últimos años, por eso vuelvo a dar las gracias a todos. Sólo tengo palabras buenas para todos, especialmente para Titín, Piru, Gallo y Migue, que confiaron en mí hace dos años cuando únicamente tenía la experiencia de entrenar en el equipo de mi pueblo y de ascenderlo.

–En juego el domingo, sólo hay alguna posibilidad de entrar en Copa RFEF...

–Tenemos muchas ganas de ganar porque la afición y los jugadores merecen terminar como empezamos ante el UCAM, ganando, siendo un equipo y con unión, que ya he comentado que es la que nos ha llevado a estar por encima de nuestras posibilidades. Creo que todos nos lo merecemos y así será. En todos los partidos siempre se juega uno algo y este escudo y el peso de esta afición merecen que lo demos todo, así se lo he hecho saber a los jugadores. Cuando llegamos hace dos años peleábamos con otros equipos de la ciudad, había equipos más potentes que nosotros aquí, pero, ahora, está claro quién es el Xerez Club Deportivo y está claro lo que la ciudad quiere. Me voy muy orgulloso de haber sido partícipe de eso y me voy contento sabiendo que el club está en las mejores manos posibles, con una directiva que lo da todo por el club, son todos xerecistas desde la cuna. Me han hecho sentirme un xerecista más y lo que deseo es que nos podamos despedir con la posibilidad de volver a ganar otra vez.