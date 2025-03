Esto es lo que dice Checa sobre la oferta de renovación del Xerez CD

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez Club Deportivo, se ha pronunciado este jueves acerca de la oferta de renovación que le ha ofrecido el club azulino para que siga vinculado más allá del 30 de junio de 2025, cuando expira su contrato al frente del equipo xerecista. Con el ascenso a Segunda RFEF como hito y la permanencia en la categoría, el club ha movido ficha y desde hace un par de semanas ha iniciado las conversaciones con el entrenador de Dos Hermanas, que no tiene prisa por decidir su futuro -ofrecimientos no le van a faltar- aunque admite que le hace ilusión "seguir haciendo historia" en el Deportivo.

Pregunta.Esta semana hablábamos con el presidente del club y está entusiasmado con la posibilidad de que pueda seguir. ¿Cómo está ese tema?

Respuesta.Bueno, pues lo que dice el presi, es verdad que hubo un contacto hace un par de semanas y nos lo hemos tomado con tranquilidad porque creo que los dos, tanto el presidente como yo, queremos lo mejor para el Xerez Club Deportivo y haremos lo que mejor le venga al Xerez Club Deportivo. Ahora mismo no tenemos prisa, hemos conseguido el primer objetivo. Estamos pensando en un objetivo más ambicioso como es intentar llegar a esas cinco (primeras) posiciones y estamos centrados en eso. Hemos estado hablando y tenemos buena sintonía.

P.¿Le hace ilusión seguir haciendo historia en el Xerez Club Deportivo?

R.Por supuesto, por supuesto. Al final es cierto que yo tengo que agradecerle mucho al Xerez Club Deportivo porque, como bien sabéis, vine del club de mi pueblo, que lo ascendimos también a Primera Andaluza, con un año de experiencia nada más en los banquillos y es verdad que ha salido todo rodado. Tuvimos el año pasado un grupo de jugadores espléndidos y este año hemos tenido la suerte de tener otro grupo maravilloso de jugadores que hacen que las cosas que estamos haciendo parezcan fáciles, pero no lo son.

P.Decía el presidente que él esperaba que pronto llegarais a un acuerdo. ¿Tiene algún tipo de prisa o prefiere a que acabe la liga?

R.No tengo prisa. Tanto el presidente como yo lo que queremos es lo mejor para el club y está claro que tenemos muy buena sintonía los dos y si hace falta sentarse mañana nos sentaremos y si no pues lo dejaremos un poco más adelante, pero con tranquilidad buscaremos los dos lo mejor para el club.

P.Han sido dos años fantásticos, un ascenso y este año luchando por el play-off.

R.Increíble, la verdad, han sido dos años increíbles, dos años cumpliendo los objetivos que se me propusieron y dos años rodeados de un grupo de jugadores increíbles que hacen que, como te he dicho antes, parezca fácil lo que hemos hecho, pero no lo es. Y no lo es porque cuando llegué llevaba ya el club varios años en Tercera División y conseguimos quedar primeros y con los números que hicimos: equipo máximo goleador, equipo menos goleado, equipo con más victorias... Creo que fue un año histórico para todos y también para mí.

P....

R.Este año el objetivo que nos propusieron es la permanencia y aunque es verdad que matemáticamente no la tenemos asegurada, pero tiene que suceder una catástrofe para que se nos escape.

P.Lo que es el fútbol, hace varios meses duramente criticado y ahora con la renovación encima de la mesa. Lo que se comenta siempre de la importancia de tener paciencia en el fútbol.

R.Así es. Hay que darle también las gracias al club por apostar en esos momentos malos, que los ha habido también. Sobre todo en un club tan ambicioso como este que el objetivo es ganar cada semana. Creo que a mí eso me ha hecho mejor porque al final de la ambición del club yo he aprendido también y sobre todo la ambición de esta afición, que al final nos hace estar alerta siempre y nos hace intentar mejorar siempre. Así que yo creo que a mí me ha hecho bastante mejor y creo que yo también he ayudado al club a crecer. Al final el objetivo era ese y lo hemos conseguido con creces.

P.¿Ha habido mucho desgaste personal?

R.Claro que lo ha habido, pero es cierto que tengo el apoyo de mi mujer constante y es cierto que al final me rodeo de gente que me ayuda muchísimo. Pero la presión aquí es grandísima. Ustedes lo saben. La presión en este club es grandísima no solo para el entrenador sino también para la junta directiva, para los jugadores, porque al final es una afición muy ambiciosa. Una afición que, como yo he dicho una y otra vez es de Primera División, pero que por unas cosas u otras estamos en la categoría que estamos. Y ya te digo, desde el año pasado, ha sido una presión constante. Cuando tuvimos momentos malos, como se tienen todas las temporadas, pues es verdad que esa presión se hacía notar más. Pero está claro que con la ayuda de mi mujer y con la ayuda de la gente que me ha rodeado hemos conseguido, sobre todo, seguir ayudando a este grupo de jugadores a conseguir objetivos y ahora tenemos otro al alcance y vamos a por él.