Checa: "El partido ante el Don Benito es el más importante de la temporada"

Checa no se fía del Don Benito y asegura que no se lo va a poner nada fácil pese a estar ya descendido.

Restan cuatro jornadas para el final de liga y el Xerez CD, sexto con los mismos 48 puntos que el Almería B, pelea por un puesto de play-off. El calendario es su mejor aliado -debe medirse a Don Benito, Villanovense, Xerez DFC y Linares- y confía en sumar el mayor número de puntos posibles para lograr el sueño, aunque no lo va a tener fácil. Además, los azulinos han perdido a su portero Isma Gil para lo que resta de temporada y es complicado encontrar un relevo a estas alturas que se ajuste a los condicionantes necesarios. Con el plazo de fichajes cerrado, los equipos pueden firmar fuera de las ventanas si cumplen una serie de requisitos. Es este caso, tener fichas libres en el momento del cierre del mercado -el Deportivo tiene una sub-23-, que el jugador se encuentre en paro y que haya tenido ficha profesional.

Este sábado (17:00), el Xerez CD recibe en Chapín al descendido Don Benito y lo que debería ser un partido asequible, con la clasificación en la mano, para José Carlos Checa, entrenador del Deportivo, no lo es. Se muestra cauto, frena la euforia, pide respeto para el rival, advierte que "siempre compite" y recuerda los apuros que ha hecho pasar a sus rivales. De todos modos, defiende a su grupo y apuesta por el triunfo. Igualmente, le pone al mal tiempo buena cara, lamenta la lesión de Isma y cede todo el protagonismo a Santos y al meta del filial Mauri.

–¿Cómo encara el Xerez CD este partido ante un rival ya descendido?

–Para nosotros es el más importante de la temporada, no sólo nos medimos al Don Benito, que es un gran equipo aunque esté ya descendido, también jugamos contra nosotros. Este tipo de partidos que se dan por ganados antes de disputarlos me dan mucho miedo. Hay que tenerle muchísimo respeto a este equipo, que ha competido en todos los partidos y que ha puesto contra las cuerdas a muchos adversarios potentes. La pasada semana le complicó las cosas a la Minera y hace unas jornadas fui as verlo a Lebrija y falló un penalti. A todos los equipos les ha costado mucho sacar los puntos.

–No se fía del rival, pero su equipo ha ganado confianza con los resultados...

–El equipo no deja de sorprenderme, siempre quiere más, es un equipo muy ambicioso, igual que nuestra afición y tenemos una oportunidad muy bonita, pero tenemos que centrarnos en el Don Benito, que ahora mismo es en lo único que tenemos que pensar. Estamos centrados exclusivamente en sacar estos tres puntos y luego veremos lo que pasa.

–El Xerez CD en casa lleva dos de dos, ¿le preocupa que en este partido le pese la presión como antes de los últimos triunfos?

–No me preocupa eso, lo que me preocupa es que mi equipo esté tranquilo. Sale siempre a darlo todo y, de ese modo, tenemos que estar más cerca de ganar. Es evidente que en el fútbol lo que importa son los resultados, pero desde el primer día mi equipo salió a darlo todo, ha creído que somos capaces de hacer cosas importantes en un club tan histórico como este y con una afición de Primera. Llevar este escudo supone una responsabilidad mayor que lucir cualquier otro de Segunda RFEF y nosotros lo estamos llevando. La afición se tiene que sentir orgullosa de sus jugadores, igual que nosotros nos sentimos orgullosos de ella. Este sábado tenemos un partido muy bonito, tenemos que disfrutarlo y, sobre todo, competirlo y saber que lo único que nos sirve es ganar.

–A día de hoy, el Xerez CD está fuera del play-off por el golaveraje perdido con el Almería B, ¿empezáis ya a pensar en otros resultados?

–Si pensamos más allá del partido ante el Don Benito nos equivocaríamos. En lo único que tenemos que pensar es en ganar y, a final, a ver hasta donde podemos llegar. El único objetivo que nos queda ahora es jugar el play-off y vamos a pelear hasta el final. Lo importante es conseguir estos tres puntos esta semana y afrontar el partido como todos los que hemos disputado desde que estoy aquí, saliendo a ganar respetando al contrario, siendo fuertes, creando ocasiones e intentando que nos creen poco. Debemos ser nosotros desde el principio.

–De todos modos, si sacan adelante este ciclo de tres partidos, Balona, Don Benito y Villanovenes, darían un paso al frente importante...

–Insisto en lo que he comentado antes, me centro en el partido ante el Don Benito. La semana pasada ya es historia, le ganamos a un buen equipo como es la Balompédica Linense, y ahora nos toca otra rival que nos va a poner las cosas complicadas. No pienso más allá, siempre en el fútbol se dan sorpresas y no quiero que las haya en ese partido. No quiero distracciones, sólo que mi equipo sea ese equipo que todos queremos, ese equipo que nos haga a todos soñar. Estos jugadores quieren y lo van a hacer.

–¿Cómo ha ido la semana con la lesión de Isma Gil?

–Isma nos da muchísimo a nivel deportivo y a nivel grupal y ahora nos va a tener que ayudar de otra manera, aunque nos gustaría tenerle disponible. He ido rotando a los porteros durante todo el año porque los dos son grandes guardametas, que nos dan muchísimo, tengo mucha suerte de contar con los dos. Ahora es el turno de Santos y hemos subido a un chico del filial, al que le doy la enhorabuena por su ascenso de la pasada jornada. Hay que confiar en la gente de atrás.

–Ahora, a confiar en que a Santos no le suceda nada porque es complicado firmar...

–Esto es un deporte y es imprevisible. Si a Santos le sucede algo, ahí está Mauri. Y si a los dos les pasa algo, pues tendríamos que hablar con Isma para que nos eche una mano (comenta a modo de broma). Esto es fútbol, son cosas que pasan y, como digo siempre, lo importante es el grupo. Estoy tranquilo con Santos y Mauri y si no estuvieran ellos, habría que buscar otras soluciones en el juvenil o fuera. Lo importante es que el equipo salga fortalecido de todas las situaciones que nos estamos encontrando y que salgamos de ellas como lo estamos haciendo.