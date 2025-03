Checa, con toda la plantilla disponible para recibir a la Deportiva Minera

El Xerez CD sigue con su puesta a punto de cara al compromiso de este domingo (18:00) en Chapín frente a la Deportiva Minera, que el domingo rompió frente al San Fernando (2-0) una dinámica de seis partidos sin ganar y cinco derrotas seguidas entre Popi, que fue cesado, y Pepe Aguilar, que ocupó su puesto en el banquillo, y este jueves ha llevado a cabo un ensayo general en el Municipal, escenario del choque.

Los azulinos se han ejercitado con buenas noticias, ya que la enfermería se ha vaciado por completo y todos los jugadores están disponibles para este compromiso decisivo, en el que el Deportivo apurará gran parte de sus opciones de no perder el tren del play-off de ascenso a Primera RFEF. A falta de seis jornadas, son séptimos con 42 puntos, a dos del quinto, que es ahora el Estepona, pero tienen a priori el calendario más asequible de todos los conjuntos que aspiran a pelear por el salto de categoría.

El partido en El Rubial frente al Águilas, que fue decepcionante y terminó con derrota por 1-0, no lo jugaron ni el central Geovanni ni el delantero Santisteban, que se quedaron fuera de la lista, y ya se encuentran a pleno rendimiento. El central sufrió un fuerte encontronazo con Nané hace ya dos semanas y se ha perdido los dos últimos partidos porque arrastraba molestias en el empeine y el ariete se lesionó el hombro izquierdo en los primeros minutos del compromiso ante el San Fernando.

Mientras, Nané, que en su golpetazo con Geovanni se rompió una paleta y necesitó varios puntos de sutura en la boca, jugó en Águilas toda la segunda mitad, pero no pudo salir de inicio. En esta oportunidad, apunta al once inicial al estar ya totalmente restablecido Y respecto a ese once, Checa es más que probable que retoque la alineación y puede que la incorporación del atacante de Bélmez no sea la única.

1.200 entradas para La Línea

Los xerecistas, después de su encuentro ante la Minera, deben afrontar una salida atractiva para los aficionados por la proximidad. El Deportivo rendirá visita en el Ciudad de La Línea en un derbi provincial a la Balona, en descenso y luchando por salir de la zona complica de la tabla que, además, la pasada semana destituyó a Javi Moreno y contrató al ex xerecista Romerito, el próximo domingo 6 de abril a las seis de la tarde.

Linense y Xerez CD han llegado a un acuerdo para la cesión de 1.200 entradas para los aficionados azulinos. Las localidades (10 euros adultos y 5 infantil) se han puesto este jueves a la venta en la tienda del club, en la calle Laguna de Gallocanta, 20.