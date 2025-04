Checa: "Entre todos vamos a sacar adelante el partido para seguir soñando una semana más"

El Xerez CD afronta este domingo (12:00) en Chapín el derbi ante el Xerez DFC con el reto de sumar de tres para no peder las escasas opciones que le restan para jugar el play-off tras haber dilapidado su ventaja en dos partidos para olvidar ante el ya descendido Don Benito (2-2) y el Villanovense (1-0), una escuadra que se jugaba su no hundirse en la tabla y seguir soñando con la permanencia. Las estadísticas no las tiene a favor y debe mejorar sus prestaciones.

José Carlos Checa, técnico azulino, siempre es optimista, confía en salir airoso del derbi para seguir soñando con el objetivo cuando solo restan dos jornadas para el final de liga, destaca el hambre y las ganas de sus jugadores, elogia al rival, subraya que aunque la afición no esté en el campo tras la petición del club de no acudir la sentirán como si estuviera y sigue apostando por el play-off. "Merecemos jugar el play-off y entre todos vamos a sacar el partido adelante para soñar una semana más".

–Su equipo se dejó la pasada semana en el Romero Cuerda frente al Villanovense casi todas las opciones de play-off, ¿cómo ha respondido la plantilla?

–El partido era de empate, con poco fútbol y con miedo a perder, el único tiro a puerta de ellos fue gol. No estuvimos a la altura que el encuentro nos demandaba. De todos modos, este equipo siempre quiere más y, por supuesto, comenzamos a entrenar el lunes con unas ganas tremendas de que llegara el domingo y de volver a ganar. En la segunda parte ante el Don Benito y en Villanueva no estuvimos, como he dicho antes, a la altura, pero mi equipo si tiene algo que le distingue es que se vuelve a levantar siempre, que hace soñar a la gente y a ellos mismos con que podemos lograr el objetivo y el objetivo más cercano ahora es ganar el domingo al Xerez DFC.

–¿Puede ayudar a sus jugadores a superar mentalmente los dos tropiezos el hecho de encarar un derbi para que el que no se necesita motivación?

–Cuando llegan este tipo partidos y más a esas alturas todos nos jugamos algo. El Xerez DFC se juega la permanencia y nosotros, el entrar en play-off y en seguir soñando. Nuestro objetivo lo tenemos logrado desde hace varias semanas y el que nos propusimos a raíz de ahí lo tenemos cerca. Es un lujo que faltando dos jornadas para el final tengamos opciones reales de poder pelear con esa gente de arriba, que son transatlánticos.

–¿Qué Xerez DFC cree que se van a encontrar?

–Espero a un gran equipo. Cambiaron de entrenador, con David hicieron una temporada pasada buenísima y esta campaña estaban peleando por el objetivo que se marcaron al principio, que era la permanencia, y creo que tienen jugadores increíbles. Admiro mucho a este tipo de futbolistas y de técnicos, tanto a Antonio como a David, porque entrenar en un club como el FC o el nuestro es muy complicado y jugar, más. Se lo digo a mis futbolistas, estoy muy orgulloso de ellos porque es muy complicado jugar en un club con tanta responsabilidad, es difícil llevar el peso de la historia, este club te obliga a salir cada partido como si fuese el último, y es muy difícil mantener la regularidad. Mi equipo ha sabido mantenerla y es lo que hace grande a estos jugadores.

–(...)

–Habrá equipos que cuenten con mejores futbolistas, que tengan mayor presupuesto, que son casi todos los de la categoría, pero no habrá equipo que conformen un equipo con mayúsculas como el Xerez Club Deportivo. Y el Xerez DFC, pues más de lo mismo, son un grupo de jugadores magníficos, con un entrenador que conoce esta categoría y que ha estado en categorías superiores. Están hechos para saber llevar una responsabilidad grande, están preparados y han conseguido cosas importantes. Hace diez o doce jornadas, todo el mundo les daba por muertos, se han levantado y han sido capaces de sacar adelante la situación en un club que es muy complicado. Me pongo en la piel de ellos y estarán contentos por lo que están haciendo. Debemos centrarnos en nosotros, en lo bien que lo estamos haciendo, en la buena temporada de estos jugadores y en seguir siendo un equipo, que la unión entre todos, afición, que es de Primera, directiva y jugadores, es lo que nos ha hecho grandes en estos dos años.

Espero que sea un partido bonito, que disfrutemos todos y que gane el mejor, el fútbol suele ser justo y poner a cada uno en su sitio, merecemos jugar el play-off"

–¿Cree que al Xerez DFC, aunque depende de sí mismo para lograr la permanencia, le pueden afectar las dos derrotas seguidas?

–Los que llevamos mucho tiempo en el fútbol sabemos que siempre da más penas que alegrías. Los jugadores están preparados para levantarse, pero me centro en lo mío, aunque estoy seguro de que ellos, también. Lo que sí espero es que sea un partido bonito, que disfrutemos todos y que gane el mejor. Al final, el fútbol suele ser justo y va a poner a cada uno en su sitio. Nosotros merecemos estar en play-off y seguro que nos lo va a dar esta semana.

–¿Dónde puede estar la clave en un partido de este tipo con tanta tensión y tanto en juego?

–Todos los derbis suelen ser partidos igualados, que se deciden por pequeños detalles, por balones al área. Debemos tener cabeza y ser fuertes a la hora de que nos toque sufrir porque sufriremos. Tenemos que hacer muchas cosas bien, pero principalmente ser fuertes en las áreas, que es donde se deciden los partidos. Ahí va a estar la clave. Desde que estoy aquí, todos los derbis, como he comentado, han sido igualados y este no va a ser menos.

–Esta semana su equipo no estará arropado por la afición, ¿cómo pueden reaccionar sus jugadores?

–Todos sabemos que estamos arropados por ellos, la afición no nos deja de sorprender y esta vez llenará la Fan Zone, sabemos que estarán allí arropándonos y vamos a sentirlos aunque estén un poco más lejos. Sabemos que por ellos tenemos que darlo todo e invito a todos nuestros seguidores a creer, igual que han creído en los momentos malos. Si hay algo que diferencia a esta afición del resto es que cree en las situaciones complicadas, y en este club ha habido muchas y de forma reciente. Entre todos, vamos a sacar adelante el partido para seguir soñando una semana más.

–¿Cómo se encuentra Diego y el resto de jugadores que estaban tocados?

–Están todos bien. Cuando llega un partido de este tipo parece que ha venido una máquina de Alemania para recuperar a la gente, desde el lunes estaban todos bien. Diego salió del campo el domingo que parecía que lo había cogido un toro y el lunes ya me dijo, míster yo quiero entrenar. Todos quieren más, todos tienen muchas ganas de lograr objetivos importantes con este club, tienen muchas ganas de volver a ponerse esta camiseta, que es muy bonita, y tenemos que aprovecharlo al máximo.