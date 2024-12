Checa: "Vamos a sufrir mucho en Linares si no estamos al cien por cien"

El Xerez CD ya tiene ultimado los detalles de su compromiso de este sábado (12:30) frente al Linares en Linarejos y aspira a cerrar 2024 con un resultado positivo, que le permita prolongar su racha de tres jornadas sin perder, en las que ha sumado siete puntos de nueve, para seguir acercándose a la zona alta de la tabla. José Carlos Checa, técnico azulino, se muestra ilusionado de cara a este compromiso, aunque advierte que el rival es potente, que cuenta con buenos jugadores y que únicamente les superarán si muestran su mejor versión.

–¿Con qué sensaciones afronta el Xerez CD el último partido del año en Linarejos?

–Muy buenas. Desde que llegué aquí, todos hemos sido ambiciosos siempre, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y afición. Ascendimos de categoría y ahora estamos compitiendo con equipos muy potentes, muy fuertes tanto económica como deportivamente. La temporada está siendo buena y esta semana, que es la última de competición del año, nuestro objetivo es el mismo, ganar.

–¿Hasta qué punto le sorprende la situación del Linares?

–No me sorprende. La categoría, como ya he comentado, es muy complicada y los equipos somos parejos todos. Tienen un grupo de jugadores muy buenos, pero todos vamos a tener nuestra mala racha y ahora la tiene el Linares. De todos modos, el último partido en casa lo ganaron a la Balona y haciendo un buen partido. Nos vamos a encontrar a un rival que en su campo tiene muy buenos números, que cuenta con jugadores increíbles y que tiene un entrenador que el curso anterior ascendió con el Granada a Primera RFEF. Va a ser un encuentro muy difícil y vamos a tener que hacer nuestro mejor fútbol si queremos sacar algo positivo de allí.

–¿Hace más peligroso al rival la situación en la que se encuentra en la tabla y la de su entrenador, que está muy cuestionado?

–Para mí, todos los rivales son peligrosos. Me centro en lo mío y no sé qué se cuece en los otros equipos. Lo que sí sé es que es un buen conjunto, muy bien trabajado por su técnico, con buenos jugadores y, como he dicho antes, si no estamos al cien por cien vamos a sufrir mucho.

–El Deportivo ha sumado siete puntos de los últimos nueve, ¿ha dejado atrás los malos momentos?

–Estamos muy contentos con el nivel que estamos mostrando y con los últimos resultados. Es verdad que tuvimos una racha que no fue buena en cuanto a triunfos, pero no en juego, ocasiones y de trabajo defensivo, aspectos en los que rayamos a un muy buen nivel. Los resultados no llegaban, ahora se están viendo los frutos y tenemos que seguir confiando en lo que estamos haciendo, creyendo en que podemos ir a por cualquier rival y creyendo en ser nosotros mismos porque es la única forma de ganar.

–Los dos próximos encuentros ante Linares y el de la segunda vuelta frente al UCAM en La Condomina, ¿pueden marcar un punto de inflexión?

–Desde que llegué, me marco objetivos a corto plazo y mi único objetivo es el Linares, queda mucho para el UCAM y de un día a otro todo puede pasar del blanco al negro. Tengo los pies en el suelo siempre y me centro en el partido del Linares y en ganar y, a partir de ahí, ya pensaremos luego en el siguiente rival.

–¿Cómo se encuentra Iago Díaz?

–Iago entró la semana pasada en la dinámica del grupo y tengo muchas ganas de contar con él porque es un futbolista muy importante tanto para mí como para el grupo y va a ir convocado. No podemos contar ni con Álex ni con Misffut. Hemos estado centrados en este partido y el que vea entrenar a este grupo de jugadores se da cuenta de que es un lujo lo que tenemos. El mayor tesoro del Xerez Club Deportivo está claro que es la afición, pero estar rodeados de jugadores así hace más grande a este club.

–Se acaba 2024, ¿qué balance hace del año?

–Para mí ha sido espectacular, estoy muy orgulloso de poder ser entrenador del Xerez CD porque es un club ejemplar, tiene un consejo que se está dejando la vida por este club y, aunque ellos no tienen el potencial económico de otros dirigentes, gracias a su trabajo estamos consiguiendo cosas que, seguramente, hace un año y medio o dos eran impensables, no estarían a nuestro alcance. De todos modos, la masa social que tiene este club también le hace grande y lo notamos cuando viajamos a cualquier ciudad de España, tenemos que dejar al club y a la ciudad de Jerez en lo más alto. Estamos logrando muchas cosas gracias a los aficionados y a los directivos y le tenemos que agradecer lo que están haciendo por nosotros, que es mucho y bueno. Aquí hay una deuda histórica y están peleando contra todo. Mucha gente me dice que el presupuesto del club es muy alto, pero es alto para pagar las deudas, no para la plantilla. De todos modos, estamos orgullosos de los jugadores que tenemos. Estoy orgullosísimo de pertenecer a este club y de poder pelear y luchar por él.