Checa: "Vamos a sumar los tres puntos frente al Almería B, los merecen la afición y los jugadores"

El Xerez CD rompió la pasada jordana en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla (0-2) una racha de cuatro partidos sin sumar de tres y este domingo (17:30) regresa a Chapín para volver a ganar y también seguir en zona de play-off de ascenso ante el Almería B, que es cuarto con 40 puntos, dos más que el Deportivo, que tiene 38. De este modo, un triunfo de los azulinos le permitiría incluso escalar un puesto en la tabla. Checa, que cuenta con todos sus futbolistas disponibles y que cumplirá su segundo choque de sanción, se centra en el partido a partido y en la permanencia y no cambia su discurso cuando ya únicamente faltan diez jornadas para el final de la competición. El técnico xerecista destaca el potencial del rival y lo complicado que es jugar en Chapín por la forma en la que encaran los compromisos los rivales, pero confía en una victoria ante el filial y subraya: "Vamos a sumar los tres puntos porque la afición y los jugadores los merecen".

–¿Ha supuesto un plus para su equipo el triunfo en el derbi ante el Cádiz Mirandilla tras encadenar cuatro jornadas sin ganar?

–El equipo estaba jugando bien, pero en los últimos partidos no se estaban dando los resultados como nosotros queríamos. En Cádiz hicimos un partido muy serio, conseguimos los tres puntos, que era lo importante, y afrontamos estos diez partidos que restan con muchas ganas y mucha ilusión para conseguir la permanencia cuanto antes.

–Su equipo encadena dos derrotas seguidas en Chapín, ¿con ganas de resarcirse?

–Estamos haciendo muy buenos partidos fuera de casa y en Chapín nos hemos enfrentado a grandes rivales, como el Antoniano y La Unión, equipos que están arriba como al que nos medimos esta semana. La afición se merece ya una victoria y estos jugadores también merecen ya ganar en casa y lo vamos a conseguir.

–El Xerez CD es el mejor visitante, ¿qué le pasa en Chapín?

–Trabajamos lo mismo, pero es cierto que en casa nos está costando más y los últimos rivales, como he comentado, han sido fuertes y nos pusieron las cosas muy complicadas. Son equipos que vienen a un estadio de Primera, con una afición de Primera y se enfrentan a un equipo de Segunda RFEF, pero tenemos muchas ganas e ilusión por hacer cosas importantes. De todos modos, tenemos que fijarnos en nosotros, en intentar mejorar las cosas que estamos haciendo mal, que son muchas, y en seguir mejorando las cosas que hacemos bien. Así, debemos afrontar los partidos de la mejor manera posible, pero es complicado jugar en casa, los rivales juegan de otra forma diferente a la que lo hacen en sus campos.

–¿Cómo espera al Almería B?

–Es un equipo que está muy bien trabajado por su entrenador, la pasada temporada, al igual que nosotros, ascendió de categoría y ellos lo hicieron en un play-off muy duro, ante grandes rivales. Ha mantenido parte del bloque y es un rival muy difícil de contrarrestar. Está claro que para ser capaces de hacerles daño vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien, es un bloque que defiende bien, que ataca bien y tendremos que ser el mejor Xerez CD si queremos hacerles daño, de lo contrario vamos a sufrir.

–¿Se puede hablar de claves en un partido de este tipo?

–Hay que afrontar cada jugada y cada balón como si fuese el último, ese es el objetivo y lo que le transmitimos a los jugadores desde que estoy aquí. Hay que salir a ganar desde el minuto uno, nosotros no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea ganar. El domingo es un día importante después de toda la semana de trabajo para plasmarlo en el campo. Estoy seguro de que vamos a sumar los tres puntos porque, ya lo he comentado, lo merece tanto la afición como el equipo.

–Diez partidos para el final con el equipo quinto, ¿es buen momento para cambiar el discurso?

–Nuestro único objetivo es conseguir cuanto antes los 42 puntos que dijimos y una vez que lo logremos, que aún no los tenemos, pues afrontaremos el resto de la liga de otra manera. Está claro que el único objetivo aquí es la permanencia, estamos cerca de ella, pero no la tenemos y debemos conseguirla cuanto antes.