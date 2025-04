Checa: "El único objetivo es ganar en Villanueva y lo lograremos con la unión de todos"

El Xerez CD se enfrenta este domingo (12:00) al Villanovense en el Romero Cuerda en la primera de las tres finales que le restan para el final de la liga regular. El Deportivo, tras el desastre del pasado sábado en Chapín con un empate a dos ante el descendido Don Benito, no puede dar concesiones porque sus rivales directos aprietan. En estos momentos, depende de sí mismo, ya que es quinto con 49 puntos, pero no es menos cierto que se ha dejado diez unidades ante rivales de la zona baja de la tabla y no quiere tropezar otra vez con la misma piedra. Un nuevo error, con Estepona, Almería B y Linares al acecho, sería sinónimo de decir adiós al sueño.

Checa, que tras las tablas ante el cuadro calabazón se culpó de la mala segunda para realizada por su equipo, pero también lanzó un mensaje a los jugadores recordándoles la responsabilidad que conlleva defender el escudo del Xerez CD, ha pasado página, ha preparado al detalle esta nueva final, espera la mejor versión de sus futbolistas y apuesta por el triunfo para seguir aspirando a todo con el respaldo de la afición, al tiempo que pide máximo respeto para un rival que se está jugando la permanencia.

–El empate ante el Don Benito supuso una decepción, pero el punto colocó al Xerez CD en play-off...

–El fútbol tiene estas cosas. El sábado hicimos una primera parte espectacular, para habernos ido al descanso con un resultado más abultado, pero en la segunda no fuimos nosotros. No estuvimos bien, el contrario jugaba sin presión, sin miedo y fue capaz de empatarnos en dos jugadas que defendimos mal. Tuvieron ese acierto que no tuvimos nosotros en la primera parte, tuvieron tres tiros a puerta y marcaron en dos. Nosotros generamos mucho en el primer tiempo y no fuimos capaces de hacer más goles. Con el 1-0 nos tocó sufrir por el miedo a perder, por no ampliar el marcador, que nos hubiese dado tranquilidad. Estamos otra vez concienciados y, sobre todo, preparados para afrontar lo que viene, que es muy bonito e ilusionante para la plantilla, el club y la afición.

–El partido es una final para el Villanovense, ya que se juega el descenso, ¿cómo lo espera?

–Nos vamos a encontrar al mejor Villanovense de la temporada. Están haciendo un final de campaña muy bueno y nosotros, al igual que ellos, nos jugamos la vida. De todos modos, nosotros nos llevamos jugando la vida desde el inicio de la liga porque estamos en un club que nos exige eso, afrontar cada balón como si fuese el último, afrontar cada jugada como si fuese la última y ese es nuestro pensamiento desde que estoy aquí. Vamos a Villanueva con el objetivo de lograr los tres puntos, pero sabiendo que nos vamos a encontrar a un equipo cuyas opciones pasan por ganarnos.

–¿La situación extrema en la que se encuentra el rival le hace más peligroso?

–Esta categoría es muy complicada, le tengo mucho respeto a todos los equipos de la categoría y, lógicamente, por el Villanovense. Es un equipo que tiene bastante experiencia en esta categoría, que confeccionaron una plantilla para lograr la permanencia con tranquilidad y les ha costado. Están ahí, todavía con opciones de conseguir el objetivo que se propusieron, que era el mismo que el nuestro, la salvación. Nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo de jugadores espectaculares, que nos están haciendo soñar con algo más. A falta de tres jornadas para concluir la liga regular estar peleando por los puestos de play-off es un lujo para todos, tenemos que afrontarlo como tal y sabiendo que el único objetivo que tenemos ahora es el play-off.

–¿Ha trabajado esta semana el plano psicológico después del revés del sábado frente al descendido Don Benito?

–Mi equipo sale enfadado del campo siempre que no consigue los tres puntos y es normal que la afición también se marchara enfadada. Tantos ellos como nosotros somos muy ambiciosos y queremos siempre el máximo, pero también tanto la afición como nosotros sabemos que es muy complicado lo que estamos logrando. Esta semana vamos a intentar dar un poquito más cada uno para conseguir, especialmente por el club, estos tres puntos, que son muy importantes. Sabemos que lo imprescindible para conseguir algo es con unión y necesitamos a todos para conseguirlo, esa unión es la que nos ha permitido, desde que estoy aquí, luchar por cosas que en un principio no imaginábamos.

–El Villanovense ha puesto a la venta 300 entradas para los aficionados xerecistas, ¿espera que respondan para arropar al equipo en esta final?

–La afición va a responder, no deja de sorprendernos, es lo más importante que hay en este club, que es un histórico con una afición histórica, y hace que nos sintamos orgullosos de llevar esta camiseta. Cualquier seguidor de fuera cuando ve a los nuestros se queda igual que nos quedamos todos, alucinado con lo que contamos. Tenemos mucha suerte de estar en este club y rodeado por ellos. Sabemos que nos van a apoyar en Villanueva y nosotros vamos a darlo todo. El único objetivo es lograr los tres puntos, pero necesitamos la unión de todos y estoy seguro de que la vamos a tener.

–¿Cómo evoluciona Armengol?

–Armengol es el único que se está recuperando sus problemas de tobillo, va entrando poco a poco y ya veremos si podemos contar con él. Los demás están todos bien, con muchas ganas de que llegue el domingo para competir ante un buen rival como es el Villanovense y sabiendo que nuestro único objetivo es lograr los tres puntos.

–¿Cómo se encuentra Isma Gil después de la operación?

–Bien, recuperándose y haciendo otro tipo de trabajo con el grupo. Sabe lo que le toca ahora, sabe lo que tiene que hacer, no hace falta que yo le diga nada. Isma tiene muchísima experiencia, es un buen compañero, un gran capitán y un portero diez. Ahora, hace grupo y lo hace a la perfección, está aportando de todo. No falta, llega el primero, se va el último y siempre está listo para ayudar a sus compañeros desde otra situación. El grupo es muy joven y aporta la experiencia que nos falta.