Chuma: "Se me han saltado las lágrimas cuando he escuchado rugir Chapín con el gol"

Rafael González 'Chuma' anotó ante el Yeclano su primer gol con el Xerez CD en esta segunda etapa, un gol que sirvió a su equipo para reencontrarse con la victoria y sumar tres puntos fundamentales en la lucha por el ascenso. El delantero sevillano se mostró satisfecho por el gol "porque sirve para romper esa racha que llevábamos", pero también "porque llevaba tiempo sin ver portería y bueno, esa angustia que al final al delantero le viene de vez en cuando, se acaba. Estoy muy contento por poder ayudar al equipo".

El punta admitió que al escuchar la celebración del gol en Chapín "se me han saltado las lágrimas, y bueno, es algo que echaba de menos, porque al final, he venido para eso. Estoy muy feliz y deseando poder ayudar con más goles al equipo y escuchar mucho a la afición".

Con muchos años de experiencia en el fútbol, Chuma reconoció que "la categoría es muy difícil y no es fácil meter 20 goles, pero bueno, con la ayuda del equipo se pueden conseguir los objetivos. Yo estoy con ilusión, igual que el equipo y ojalá podamos conseguir el objetivo, porque por trabajo no va a ser. Para mí es fundamental trabajar en el campo y un entrenador lo primero que mira es si el jugador trabaja o no. Sé que con trabajo, los goles llegan.

El delantero hispalense valoró también el buen centro de Zequi. "En la primera parte lo ha intentado más veces, porque tiene mucha calidad y en la jugada del gol, cuando veo el balón salir de sus botas veo que viene a mi cabeza. El portero hace una salida, lo veo y la pico un poco para meter el gol".

Para Chuma, volver a entrar en puestos de play-off "nos calma un poco. Es cierto que no es nervisiosismo como tal, pero sí es verdad que como en todos los equipos, vienen las dudas cuando sales del playoff, pero siempre digo que somos un equipazo y hay que tener los pies en el suelo".

Sobre la visita del Recre este domingo destacó que "la parte de arriba está muy competitiva y lo sabemos, por eso vamos a trabajar toda la semana muy duro para intentar conseguir los tres puntos. A ellos vamos el fin de semana que viene a jugar en casa con nuestra afición. Sabemos que es un rival duro pero que hay que plantearle cara, y nosotros con trabajo y trabajo podemos conseguir lo que nos propongamos".

"Los últimos diez partidos de todas las ligas al final siempre son donde se deciden las cosas. Y como te he dicho antes, nosotros somos consecuentes. Por ello estamos trabajando, estamos intentando por todos los medios conseguir los puntos. En el campo se ve, todo el equipo se desfonda. Todos hacemos buen trabajo, todos vamos a una. Y bueno, lo importante es estar unidos que al final es lo que nos va a hacer conseguir los objetivos".