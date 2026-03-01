Chumazo para volver a puesto de play-off de ascenso (1-0)

Adiós a la mala racha, sufriendo y sin hacer un gran partido. El Xerez CD se ha reencontrado con el triunfo cuatro jornadas más tarde derrotando al Yeclano por la mínima gracias a un tanto de Chuma, el primero del sevillano desde su llegada en el mercado invernal y a pase medido de Zequi, el otro fichaje de los xerecistas en la segunda ventana de fichajes. El Xerez CD regresa con esta victoria a zona de play-off de ascenso, se coloca cuarto con 42 puntos y se sitúa a dos del Recreativo de Huelva, segundo y próximo rival que visitará Chapín el próximo domingo 8 de marzo.

Diego Galiano dejó en el banquillo a Bless, titular ante la Minera, y regresó al equipo titular Charaf, mientras que el lateral derecho volvió a ser para Javi Rodríguez y Guille Campos suplía al sancionado Josete. Arriba, Mati Castillo recuperaba también la titularidad tras su suplencia en Llano del Beal y Zequi también ocupaba una de las bandas ya recuperado del golpe que le dejó KO en tierras murcianas. Se caía del once Nané y se mantenía Chuma.

Copn estos mimbres saltaba el Deportivo al césped de Chapín y la consigna de sumar tres puntos para regresar a zona de play-off de ascenso ante un Yeclano con Borja Martí, hijo del exportero azulino Ramón Martí, como titular bajo los tres palos de la portería murciana.

El Deportivo estaba obligado a salir fuerte para no tener sustos en los primeros compases, pero una cosa es la intención y otra la ejecución. Una pérdida de Adri Rodríguez, que comprometió muchísimo a Javi Rodríguez, se convirtió en el primer susto apenas un minuto después de arrancar el partido. Ot Remolins recuperó, se adentró en el área y el remate de Jorge lo sacaba Guille Campos con todo el estadio temiéndose lo peor.

Respondió el XCD con un par de contras muy peligrosas. La primera, traducida en un centro de Chuma que dio el pase por detrás a Mati en lugar de dejarlo en ventaja con respecto a Borja y la segunda en una cabalgada del extremo cántabro que no encontró rematador porque Íker Navarro cortaba con Chuma y Zequi prestos al remate.

Moi roza el gol

Tras este inicio eléctrico, el encuentro entró en una fase tediosa. Al equipo de Galiano le costaba hacerse con las riendas, iniciaba el juego desde muy atrás y no conectaba con las bandas, mientras Chuma peleaba todos y cada uno de los balones largos que le mandaban, a veces sin mucho sentido, desde la defensa, saltando líneas. Los de Iván Ruiz se crecían por momentos y pisaban área local de vez en cuando ante un Xerez CD sin muchas ideas de cómo llegar a la contraria, aunque a balón parado estuvo a punto de caer el primero para los azulinos -de verde este domingo con la camiseta conmemorativa del día de Andalucía- en un remate de cabeza de Moi tras un córner botado por Zequi, marchándose el esférico un palmo a la derecha de Borja.

Isma intenta ganar la acción al jugador del Yeclano. / SAMUEL VEGA

Un desmarque de Mati Castillo se convirtió en una nueva aproximación del Xerez CD, pero el centro fue al punto de penalti y tanto Zequi como Chuma realizaron el movimiento contrario. Resultado: balón al limbo, mientras Charaf se echaba mano a la rodilla derecha dando síntomas de que ni mucho menos estaba al cien por cien.

Perdona el Yeclano

Superada la media hora, Chapín estalló en silbidos ante una clarísima ocasión del Yeclano. Un centro desde la derecha se paseó por el área sin que ningún defensa lograra despejar, la pelota le cayó franca a Sergio Carrasco y el centrocampista remataba de primeras con el tobillo perdonando el 0-1 para fortuna de los xerecistas. El respetable se impacientaba ante el anodino juego de su equipo, incapaz de llevar peligro a la meta de Borja. Para más inri, el Yeclano volvía a meter el susto en el cuerpo con un disparo desde la frontal de Jorge Domínguez que Ángel de la Calzada enviaba a saque de esquina. La música de viento era ya patente cuando OT Remolins remataba de cabeza un centro de Jorge que llegaba a las manos del guardameta azulino. A un minuto del descanso, Borja metía la mano a un centro de Mati al que no llegó Chuma por centímetros en uno de los contados acercamientos de los xerecistas en toda la primera mitad.

Segundo acto

Ricky entró por Chacartegui en el paso por los vestuarios como primer cambio de los xerecistas. Un tímido remate de cabeza de Chuma a centro de Ismael y que se fue por encima del larguero fue el primer escarceo de los locales en la segunda mitad, que arrancó con un ambiente gélido en el césped y en la grada. Borja Martín tuvo que intervenir en un saque de esquina de Zequi que remataba Adri de cabeza, sacando una buena mano el jerezano para salvar el 1-0.

Chuma y Zequi celebran el 1-0. / SAMUEL VEGA

Tuvo un arrebato de buenos minutos el equipo de Diego Galiano subiéndose al carro de Charaf, bastante más entonado en la segunda mitad junto a Isma Gutiérrez. Zequi puso un par de buenos centros que no encontraron rematador y el Deportivo insistió con tres saques de esquina consecutivos de los que no supo sacar provecho.

Chumazo

Veinte minutos más el descuento tenía el Deportivo para no acabar de nuevo otro partido sin marcar y la lata se abría por fin a los 70 minutos con una jugada fabricada y rematada por los dos refuerzos del mercado invernal. Zequi puso un caramelo a la cabeza de Chuma, Borja Martí se quedó a media salida y el delantero lo superaba con un certero testarazo. Para eso ha venido el sevillano, pero si no le ponen balones... El primero claro que ha tenido, directo a la jaula. Fue lo último que hizo el hispalense antes de ser sustituido por Nané, marchándose también Zequi por Franco. La conexión Franco-Nané pudo darle el 2-0 al XCD, pero el magnífico centro del extremo lo controlaba fatal el cordobés cuando estaba solo delante de Martí.

En la recta final y ante un rival desdibujado durante toda la segunda parte, Nané se equivocaba en una acción dentro del área buscando el disparo cuando la mejor opción era pasarla atrás a Zelu, que se encontraba solo. El Deportivo iba a por el segundo, pero la claridad de ideas brillaba por su ausencia para desesperación del banquillo, sobre de un Diego Galiano que no paraba de recorrer el área técnica. Borona, con un disparo desde la frontal, metió el miedo en el cuerpo de la parroquia local, aunque De la Calzada detenía sin problemas.

Los minutos finales fueron de nuevo una agonía por lo incierto del marcador, un Yeclano volcado sin poner en aprietos al meta local y un Deportivo que no supo matar el encuentro, pero sí salvar los tres puntos y reencontrarse con una victoria cuatro jornadas después que le devuelve a puestos de play-off de ascenso.