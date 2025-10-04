Cifuentes, técnico del Melilla, advierte del peligro del Xerez CD

En Melila también hay nervios después de un inicio en el que los norteafricanos sólo han sumado 4 puntos de 12 posibles. En este sentido, el Xerez CD llega al Álvarez Claro para medirse a un equipo con dudas que en su estadio ha sumado un triunfo en la primera jornada ante el UCAM Murcia y un empate contra la Deportiva Minera desperdiciando un 2-0 a favor. Alberto Cifuentes, técnico de la UD Melilla y que la pasada temporada con el Villanovense dejaba al Deportivo casi sin opciones de play-off (1-0), pide paciencia a una afición que ya está escarmentada tras un curso pasado, en el Grupo 5, en el que no se cumplieron los objetivos.

"La afición es libre de opinar y de pensar lo que quiera -apunta el técnico-, que para eso es la fiel seguidora del Melilla y la que viene a vernos. Es normal que nos exijan victorias, obviamente. Yo soy el primero que me autoexijo victorias, la oposición que tenemos no es la que realmente queremos. Que nos animen, que nos ayuden y que en casa vamos a dar nuestra mejor versión, vamos a salir a por el partido y vamos a intentar darle una alegría con tres puntos que se merece el equipo y se merece la gente”, comentaba en rueda de prensa el exentrenador del Cádiz Mirandilla.

Con respecto al Xerez CD, Cifuentes apuntaba que "no sé qué partido podemos esperar de un rival tan potente. Seguramente quiere resarcirse de esa derrota en casa, tiene una buena plantilla, con jugadores que conocen muy bien la categoría, con un entrenador que el año pasado hizo play-off con el Antoniano, algo que no es fácil y que sabe muy bien de qué va esto, van a venir aquí a ponerlo muy difícil”.

El Melilla afronta el partido tras caer la pasada semana en Totana ante La Unión (1-0): “Perder siempre duele. Es verdad que llevamos dos salidas, dos derrotas, pero bueno, también es verdad que si en los últimos minutos hubiéramos acertado alguna a lo mejor hubiéramos rascado ese puntito. Hemos analizado el partido, las cosas que sucedieron en el partido y sé que no estará muy de acuerdo la gente, pero no estuvimos tan mal”.

De este modo, el técnico pide calma: “Necesitamos estar tranquilos, necesitamos tener tranquilidad. Obviamente necesitamos resultados porque el fútbol es así, pero necesitamos que la gente tenga la cabeza limpia, estamos en el inicio de liga, somos todos nuevos aquí o prácticamente todos y necesitamos nuestra adaptación. En la inmediatez que da el fútbol necesitamos resultados, necesitamos ganar partidos y necesitamos vernos ahí arriba”.