Galiano: "No estoy descontento con el rendimiento del equipo"

Diego Galiano, entrenador del Xerez CD, ha afirmado en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo contra el Melilla en el Álvarez Claro que no está descontento con el rendimiento del equipo, que sólo ha sumado cuatro puntos de doce posibles y se encuentra en la parte baja de la tabla. El técnico azulino ha comentado que "las estadísticas están para romperlas" en referencia a que el Deportivo nunca ha ganado en terreno melillense y no se ha querido pronunciar con respecto a la irrupción del presidente en el vestuario después de la derrota contra el Estepona, limitándose a explicar que "cada uno ve el fútbol" de una forma.

Pregunta.Míster, ¿se ha hecho la semana muy larga después de la derrota del domingo?

Respuesta.Cada vez que se pierde un partido quieres que llegue el siguiente para resarcirte y en ese sentido, el equipo ha entrenado muy bien esta semana. La cuestión es llegar al domingo y intentar hacer las cosas bien para traernos los máximos puntos posibles.

P.Campo complicado. El Xerez CD nunca ha ganado en el Álvarez Claro.

R.Las estadísticas están para romperlas. Pero sí, es verdad que el Melilla es un equipo muy completo, con una plantilla muy buena, un equipo con un presupuesto alto, una plantilla muy equilibrada, de los que está llamado a estar arriba. Con nuestras armas intentaremos traernos los puntos.

P.¿Ha llegado a hablar con el presidente, que el otro día tras perder con el Estepona bajó al vestuario?

R.No, no he hablado. Yo respecto al partido del otro día, es verdad que en la primera parte no estuvimos bien, pero en la segunda sí que el equipo tuvo unos momentos que pudimos llevarnos el partido. Es cierto que también en la primera parte tuvieron un par de situaciones en las que nos pudieron hacer daño, pero en la segunda no dimos mala imagen. Son opiniones de cada uno, cada uno ve el fútbol como quiera verlo y nada, él es el dueño del club y está en su derecho de expresarse como buenamente quiera.

P.¿Que baje al vestuario en la cuarta jornada, el segundo partido en casa...? ¿Esto cómo se gestiona desde dentro?

R.No, yo en principio me dedico a entrenar con mi equipo, a trabajar, a disfrutar del día a día y en cosas que son de los que mandan más que yo no me meto ni pretendo hablar. Es una decisión que ha tomado él, que él lo ve conveniente y ya está.

P.¿Por qué esa diferencia entre las dos partes del otro día?

R.Creo que fue todo un desajuste táctico. En la primera parte corrimos mucho y mal y después en la segunda nos ajustamos y el equipo estuvo en campo contrario, generó situaciones y quizás al final, por mala suerte, se escapó el partido, pero creo que el equipo hizo una segunda parte buena.

P.Melilla, ¿qué partido espera allí?

R.Es un equipo que tiene mucha calidad, de tres cuartos de campo hacia delante tiene jugadores que marcan la diferencia, es un equipo que transita muy bien, muy ordenado y que no concede mucho. Va a ser un partido muy disputado, como son todos, y los pequeños detalles serán los que marcarán la diferencia. Esperemos que estemos acertados en nuestra área y en la rival y al final es eso, generar situaciones y meterlas e intentar que cuando te equivoques que ellos no estén acertados. El fútbol es dominar las áreas y en ese sentido estábamos defendiendo bien y quizás por detalles se no están escapando los puntos. Hemos perdido dos puntos en el descuento y si no fuera así estaríamos en otra situación. Pero el equipo está trabajando bien, la semana ha sido de un nivel altísimo.

P.Además de las bajas de Zelu y Nané, ¿tiene pensado cambiar el equipo?

R.Estamos trabajando y seguimos creciendo en el día a día, hay gente que ha llegado un poco más tarde y se tiene que ir conectando. Yo con el equipo no estoy descontento en cuanto a rendimiento. Hemos probado varias cosas durante la semana y a ver por qué nos decantamos. Todo lo que sea no tener jugadores disponibles me preocupa, porque son herramientas que no se pueden utilizar, pero bueno, esto es fútbol, hay una plantilla bastante amplia para intentar suplir a cada compañero que falte y eso no tiene que ser excusa de cara a un partido.

P.Moussa está siendo titular hasta ahora, Nane estaba entrando por él en las segundas partes. ¿Qué futbolistas tienes para hacer esa función en el momento que decidas un cambio?

R.Hemos estado probando a Javi y a Franco, que en Sanlúcar lo hacía y Javi también en su época en el Arcos también jugó delantero, y conmigo el año pasado algunos momentos también jugó arriba. En principio, el único delantero puro que llevamos es Moussa.