El consejo de administración del Xerez CD garantiza la normalidad en la gestión

El consejo de administración del Xerez CD se ha reunido en la tarde de este lunes 19 de enero con carácter de urgencia para analizar la situación suscitada tras la detención del actual presidente, Juan Luis Gil Zarzana, por presuntos malos tratos.

El club asegura pues en un comunicado que "ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación acerca de la situación personal del presidente de este club, don Juan Luis Gil Zarzana, desde esta entidad se estima necesario trasladar a la afición xerecista y al resto de la opinión pública las siguientes circunstancias:

1.- Los motivos que actualmente afectan a don Juan Luis Gil son estrictamente personales y extradeportivos, por lo que en nada afectan a la actividad del Xerez CD.

2.- Desde el club se fomenta el más absoluto respeto a la acción de la justicia y a sus principios constitucionales, especialmente al derecho a la presunción de inocencia.

3.- El club está dirigido por un Consejo de Administración completamente cohesionado que garantiza, en todo momento, su gestión administrativa y deportiva con la normalidad que se ha venido desarrollando hasta la fecha, mientras se clarifican definitivamente las circunstancias que dan lugar a este comunicado.