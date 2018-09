"Le deseo lo mejor al Xerez CD, a partir del lunes que lo gane todo"

Jerezano y xerecista, David Álvarez cruzó el Estrecho para enrolarse en el Ceuta, próximo rival de un Deportivo cuyo escudo defendió la pasada temporada hasta que tuvo que marcharse a Asturias por los impagos.

-¿Qué tal en Ceuta?

-Muy bien, la gente es superagradable, muy bien en el club, todo es muy profesional, no falta de nada, entrenamos por la mañana, es todo muy serio... Hay mucha presión porque aquí el objetivo no es otro que no sea ascender pero mi mujer y yo estamos muy a gusto, no me puedo quejar y estoy muy contento.

-Es un tópico pero el de La Juventud va a ser un partido muy especial para Polaco...

-Sí que especial: yo soy de Jerez, el Xerez me dio la oportunidad de, como quien dice, vivir de esto y le guardo un cariño especial y le deseo todo lo mejor: a partir del lunes, está claro, que gane todos los partidos.

-¿Sigue teniendo relación con sus compañeros de la pasada temporada en el Deportivo?

-Sí, sobre todo con Alberto, Isra, Juan Benítez tengo una relación... Con todos prácticamente pero con estos tenemos un grupo de whatssap, hablamos y tenemos una amistad bastante grande, ellos se portaron muy bien conmigo cuando estuve allí. Isra es el veterano, se portó muy bien conmigo, tengo un trato especial, también con David Narváez. Aparte de los de Jerez, con Pedro (Carrión) también pero ya de otros años, con todos prácticamente.

-¿Ya ha habido piques o apuestas sobre el partido del domingo en La Juventud?

-De momento, da la casualidad de que hablamos mucho en este grupo pero esta semana no, al menos por ahora, ni hemos hablado ni hemos comentado nada.

-Igual es que no quieren picarle o motivarle más de lo debido...

-Ni yo a ellos tampoco...

-¿Qué partido espera?

-Lo que tenga que ser, será. Cada uno defenderá lo suyo y por mi parte es lo que te digo, el domingo a ganar y a partir del lunes que ojalá al Xerez le pase lo mejor del mundo, que vuelva a Primera, por los compañeros que tengo allí, por las amistades y porque es el equipo del que yo he salido, en el que he estado y del que he sido siempre.

-¿Quién llega con más obligación o exigencia? El Ceuta tiene la presión de ascender y el Xerez CD necesita un triunfo para tranquilizar a más de uno...

-Nosotros tenemos la presión, que es una presión bonita, de salir a ganar todos los domingos porque queremos estar arriba y porque queremos ascender, pero es verdad que el Xerez tiene la necesidad de ganar por los resultados y un poco para que se quiten las dudas que hay sobre ellos, que yo por ejemplo no las entiendo ni las tengo, te pongo el ejemplo del año pasado: en la quinta jornada teníamos tres puntos. ¿Qué es lo que quieren? Le he visto partidos, vi el del Betis Deportivo, y les he visto competir muy bien. Pero bueno, sabemos que el mundo del fútbol es muy complicado, hoy haces un partidazo, al siguiente estás mal y ya cambia todo de un día para otro. Pienso que ellos estarán, más que necesitados porque esto es muy largo y más este año, con ganas de sumar los tres puntos y calmar todo un poco porque recuerdo el año pasado y era muy parecido, había unos altibajos muy grandes de cuando ganábamos a cuando perdíamos, también por cómo está el club. Ganar para ellos les supone muchas cosas a nivel de estar tranquilos durante la semana, todo... Nosotros es que vayamos aquí o a cualquier campo solo podemos pensar en ganar, está claro.

-Tiene experiencia en el vestuario azulino de la pasada campaña ¿Entiende ese nerviosismo cuando parece que esta temporada la situación extradeportiva ha mejorado?

-Aún así es complicado por la incertidumbre que pueda existir. Entiendo que el Xerez se ha reforzado muy bien, la gente que se ha quedado era gente que competía genial el año pasado y la gente con la que se ha reforzado creo que le ha dado un salto de calidad. Pero es complicado...

-Y más teniendo en cuenta la fortaleza del grupo, cualquiera planta cara a cualquiera...

-Con la gente que hablo de fútbol lo comentamos, que un grupo así de Tercera, aunque yo la Tercera la he tocado como quién dice el año pasado y este y medio año en San Fernando, y esta Tercera me recuerda al Grupo IV de Segunda B de los antiguos, de grupos complicados, duros, con muchos derbis, muchos equipos que quieren pelear por estar entre los cuatro primeros, otros tantos que quieren estar tranquilos y otros que por presupuesto o por lo que sea están luchando, pero así vas a estos campos y allí tienes que sudar sangre para ganar, no es nada fácil. Este año veo una Tercera muy fuerte y complicada aparte de ser más larga, con lo que se hace más complicada.