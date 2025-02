Diego Galiano: "La temporada que está haciendo el Xerez CD tiene mucho mérito"

El Xerez CD recibe este domingo (18:00) en Chapín al Atlético Antoniano en una cita importante de cara a sus aspiraciones de conservar su plaza en zona de play-off. La escuadra entrenada por el jerezano Diego Galiano está a solo dos puntos del Deportivo (32 puntos por 35), en la primera vuelta se impuso por 1-0 con una diana del exazulino Óscar desde el punto de penalti. El Deportivo llegaba a esa cita arropado por más de 300 aficionados y líder y cedió sus primeros tres puntos del curso como visitante. Ahora, las cosas han cambiado, pero ambos rivales se siguen mostrando fuertes, se marcan la permanencia como primer reto, pero al tenerla tan cerca no renuncian a nada.

Diego Galiano, por cuarta temporada consecutiva, es el líder de un proyecto que no se entiende sin él. Ha transformado al equipo en poco tiempo. Lo rescató a las puertas de División de Honor, lo llevó ascendió a Segunda RFEF a la siguiente temporada, lo salvó la pasada y este curso se codea con los grandes buscando un puesto en play-off. Más con menos, imposible.

El jerezano se muestra satisfecho con el rendimiento de su equipo, pero considera que deberían llevar algún punto más. "Este 2025 lo hemos empezado mejor fuera que en casa en cuanto a números, parece que hemos intercambiado el guión. De todos modos, creo que mi equipo se encuentra en un buen momento de juego y ritmo y no sólo estamos fuertes lejos de nuestro campo. Estamos sumando más fuera y dentro no se está reflejando el trabajo del equipo. Estamos generando mucho, pero no estamos acertados de cara al gol, cualquier error que cometemos nos penaliza bastante y nos están costando caros. Esta categoría es así".

Xerez CD y Antoniano están separados por dos puntos y Galiano espera en Chapín "un partido muy distinto al de la primera vuelta, los dos equipos hemos evolucionado y el contexto es totalmente diferente, ahora vamos a jugar en un gran campo, de césped natural y con unas dimensiones que no tienen nada que ver con las del nuestro. En la primera vuelta en octubre llegaron a Lebrija líderes y han sido capaces de mantener la regularidad y de hacer las cosas bien. A pesar de ser un recién ascendido, se han mantenido arriba y eso les da un plus. Están haciendo las cosas bien, es un rival al que es complicado hacerle goles, defiende bien y cuando ataca tiene calidad. De todos modos, intentaremos hacerles daño con nuestras armas y mantener esta buena dinámica fuera de casa desde que empezó el año".

Diego Galiano considera al Deportivo un rival complicado. / Eduardo Rabaneda

Al entrenador del cuadro lebrijano no le sorprende la marcha del Deportivo y advierte que "a lo largo de una temporada es normal que pases por algún momento complicado y a ellos les tocó después de perder aquí en Lebrija, pero lo superaron bien. Es un equipo regular, que compite bien, es fiable para ser un recién ascendido, tiene claras las ideas de lo que quiere y sabe a qué juega. Tiene 35 puntos y es normal, que sueñen con todo. Insisto, tiene mucho mérito lo que están haciendo porque mantienen la base de Tercera y les está funcionado. El primer objetivo lo tienen cerca y el resto si tiene que llegar, llegará. Estar ahí les da un plus, les permite creer en lo que hacen, han dejado muchas veces su portería a cero y son capaces de sacar adelante sus partidos rentabilizando bien los goles".

Elogia el trabajo del Xerez CD, pero también el de su equipo. "Nuestra situación es similar, aunque tenemos dos puntos menos. La temporada que estamos haciendo es positiva, aunque ya he comentado que podríamos llevar algunos puntos más. Todos tenemos claro que hay que conseguir cuanto antes los 42 o 43 puntos que se necesitan para atar la permanencia y, a partir de ahí, nadie nos va a impedir soñar. A partir de ahí, no renunciaremos a nada, pero vamos partido a partido, cada uno es una final. Hay que estar tranquilos y no volverse loco porque la categoría es complicada e igualada, ganas dos o tres partidos seguidos y te pones arriba y los pierdes y te colocas en la zona peligrosa".

Por último, hace referencia al gran ambiente que se vivirá en Chapín. "Será un partido bonito de jugar, han logrado que su afición recupere la ilusión y eso es mérito del club y de la plantilla. Están metiendo a ocho mil personas en el campo y eso no es normal en esta categoría. Eso motiva a todos, intentaremos hacerlo lo mejor posible, en el campo seremos once contra once".