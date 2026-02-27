Diego Galiano: "Tenemos que volver a ser agresivos en Chapín"

Diego Galiano compareció este viernes ante los medios tras el penúltimo entrenamiento del equipo, que este domingo recibe al Yeclano. El técnico jerezano reconoció que el equipo, tras los últimos malos resultados, "ha entrenado muy bien esta semana. Estamos mentalizados de lo que tenemos que hacer y sabemos que para nosotros es una final. Si queremos cumplir el objetivo, sabemos que pasa gran parte del objetivo por nuestro campo".

Galiano admitió que "de los últimos partidos sólo hemos arrancado dos empates, y claro, en esta liga, cuando te pegas tres partidos sin ganar, los empates cuentan poco. Creo que es lo que nos está pasando, por eso sabemos que es importante ganar el domingo y empezar a ser fuertes de nuevo como local".

El preparador xerecista es consciente de la importancia que tendrá Chapín de aquí a final de temporada "pues tenemos seis partidos en casa como local más el derbi, con lo cual jugaremos siete partidos en Chapín. Sabemos que ser fuertes en nuestro campo es clave si queremos aspirar a algo, pero de momento, vamos a pensar a corto plazo, lo primero es ganar al Yeclano, esa es nuestra primera final en casa y tenemos que ir a por ella y no se nos puede escapar".

El equipo ha pasado de crear ocasiones y no materializarlas, pero se creaban, a no crear apenas oportunidades de gol. Sobre este hecho, Galiano reconoce que "es cierto que tanto con el Linares como con la Minera el otro día, no generamos ocasiones.Tenemos que mejorar cosas, hemos estado en ello esta semana y una de ellas recuperar el nivel del equipo que éramos hace un mes, donde éramos muy agresivos, generábamos ocasiones y apretábamos en campo contrario. Eso es lo que intentamos recuperar este domingo".

Sobre el hecho de estar fuera del play-off once jornadas después, el entrenador del Xerez CD no presta importancia. "Bueno, quizá la gente se pone un poquito más impaciente, pero te puedes pegar todo el año en play-off y después de la última jornada salirte o te puedes pegar todo el año fuera y la última jornada meterte. El año que ascendió el Lorca a Segunda División se metió en la última jornada y después ascendió en el play-off. Es lo que digo siempre, la que manda es la de la última jornada. Creo que estamos ahí, dependemos de nosotros mismos. Tenemos hacer nuestro trabajo, ganar partidos y si nosotros cumplimos con nuestro objetivo de ir ganando partidos, seguramente estaremos metidos dentro. Si no somos capaces de sacar nuestros partidos adelante, no llegaremos, está claro".

En relación al rival del domingo, el Yeclano Deportivo, Galiano admitió que "es un equipo muy competitivo que tiene las ideas claras y que con espacio te puede hacer mucho daño". Además, destacó que "a veces es un equipo directo y a veces es un equipo que combina. Está bien trabajado, y no hay que olvidar que el año pasado estaban en Primera RFEF. Ahora mismo está en una zona más o menos cómoda, pero en esa categoría cómoda no hay nada. El del domingo va a ser un partido duro, porque es un rival que tiene bastante nivel".

De cara el encuentro, el técnico pierde a Josete por sanción, pero recupera a Charaf. Sobre el regreso del centrocampista confesó que "más o menos ha ido entrenando durante la semana un poco y va más o menos respondiendo bien. De aquí al domingo veremos qué podemos hacer. Sale Josete por sanción y creo que Jaime y él son las bajas que podemos tener. Por lo demás, en teoría, hemos recuperado casi todo el plantel.

Fali, en el entrenamiento del equipo este viernes. / Manuel Aranda

Por último, en referencia a la presencia de Fali en los entrenamientos del equipo, Galiano dejó claro que puede aportar cosas al grupo. "Es un tío que yo no voy a descubrir ahora ni mucho menos la trayectoria que tiene. Viene de estar un tiempo sin entrenar por un tema de rodilla y lo que le ha pasado al chaval en el Cádiz. Me preguntó si podía venir a entrenar con nosotros, y le dije que por mí encantado. A nosotros nos puede dar ritmo a los entrenamientos, le puede dar nivel, le puede dar calidad y es un poco lo que estábamos buscando de él. Él viene aquí, yo estoy hablando con él y le he intentado meterle en dinámica como si fuera uno más. Sigue toda la rutina del equipo e intentar disfrutar de él, que él nos ayude a ser mejor y que él esté a gusto también con nosotros".