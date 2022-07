El emotivo mensaje de Álex Satoca en su despedida del Xerez CD

El guardameta ilicitano Álex Satoca se ha despedido en sus redes sociales del Xerez CD. El portero llegó la pasada temporada al club azulino procedente del Alcoyano, del Grupo 3 de Segunda B, y arrancó la temporada como titular cuajando buenos partidos hasta la lesión que sufrió en el Nuevo Colombino tras una entrada muy fea del jugador del Recre Peter. A partir de ahí, el portero pasó un calvario con la lesión de tobillo y sólo jugó en la última jornada de Liga contra el Puente Genil.

"Hola, xerecistas. Quería despedirme de todos vosotros y agradeceros tanto cariño y apoyo durante este año. Llegué a esta ciudad y a este club sabiendo de su historia, pero no me podía llegar a imaginar lo que es el Xerez Club Deportivo ni lo que es la ciudad de Jerez. Para mí ha sido un honor y un orgullo defender esta camiseta a la que quiero ya para siempre", ha escrito.

"Es el momento de despedirme y el que me conoce sabe que esta despedida me duele mucho porque creía en este equipo y en poder conseguir el objetivo que tanto desea la gente de Jerez. Aún tengo la espina clavada de este año, pero tendremos que tomar caminos diferentes. Os deseo el mayor de los éxitos y que no sean solo 75 años de aniversario, que sean 75 más como mínimo".

"Me voy -continúa- siendo xerecista y un hijo más de Jerez. Me acogisteis desde el primer día como uno más y me disteis vuestro cariño. He dado todo lo que tenía por este escudo y por todas las personas que lo defendéis cada día. Agradecer en especial a mis compañeros, que en los momentos malos estuvieron ahí conmigo y a todo el cuerpo técnico y a los ayudantes de este gran club, prensa, gente de la oficina, ayudantes en los días de partidos, etcétera. Mi Xerez, ole con ole y olé".

Reacciones

Varios compañeros han reaccionado a la publicación del ya exmeta xerecista. El primero de todos Joselillo, que renovaba hace unas semanas: "Siempre en mi equipo, hermano. Te quiero, ñoqui", le ha escrito el antequerano. Además de varios aficionados que le han mostrado su agradecimiento por la temporada, también le ha escrito Migue García, quien se recupera de la operación del cruzado anterior a la que fue sometido hace unas semanas: "Eres un grande, amigo. Te deseo lo mejor", lanzándole un beso y escribiendo también la palabra 'top'.