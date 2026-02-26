El ex central del Cádiz Fali entrena con el Xerez CD

Una de las novedades en el entrenamiento matinal del Xerez CD, celebrado en el campo Pedro Garrido, ha sido la presencia del ex central del Cádiz, Fali. El futbolista valenciano, que se encuentra sin equipo, ha solicitado al club la posibilidad de ejercitarse con la primera plantilla para no perder forma mientras encuentra acomodo profesional.

El zaguero, que rescindió su contrato con el cuadro cadista hace unas semanas, se había estado entrenando hasta ahora con el Racing Portuente, pero ha optado por trabajar con un equipo profesional, de ahí que a partir de ahora lo haga diariamente con los de Diego Galiano.

La posibilidad de una incorporación al plantel está totalmente descartada, toda vez que el Xerez CD no cuenta a día de hoy con fichas libres mayores de 23 años, y la lesión de Jaime López, al no ser catalogada como de gravedad, impediría ocupar su plaza.

A pesar de haber militado durante casi seis temporadas en el Cádiz, el defensa ha tenido siempre una buena vinculación con la ciudad de Jerez.