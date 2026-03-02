El ex xerecista Hugo Díaz ya tiene nuevo equipo

El ex xerecista Hugo Díaz, que rescindió contrato con el club durante el pasado mercado invernal, ya ha encontrado nuevo acomodo. El mediapunta se ha marchado hasta la segunda división de la liga de la India, donde ha dado comienzo una curiosa aventura profesional.

El gallego fue presentado el pasado viernes y el pasado fin de semana disputó su primer partido con el Diamond Harbour FC, un encuentro que acabó con empate a uno.

En su nuevo equipo coincidirá con un entrenador español, el navarro José Antonio Vicuña, que cuenta con amplia experiencia en el fútbol del país y en otras ligas exóticas, y con el lateral izquierdo vasco Mikel Kortazar, que ha pasado por equipos como Amorebieta, Logroñés, Tarazona o Calahorra. También se encuentran en el plantel varios futbolistas brasileños.

Hay que recordar que Hugo Díaz firmó por el Xerez CD procedente de la Gimnástica Segoviana, y durante la primera parte del campeonato disputó 15 partidos con el equipo, 14 de Liga y 1 de copa del Rey.